Kako popisujejo košarice osnovnih živil, da so izdelki primerljivi?

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko se bo v sredini prihodnjega tedna sestala s predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije. Namen sestanka bo seznanitev z odzivi trgovcev na primerjalnik cen osnovnih živil. Skupni dogovor za usklajeno nadaljnje spremljanje košarice živil bo tudi tisto, k čemur si je ministrstvo ves čas prizadevalo, da bi z deležniki dosegli ustrezno sodelovanje pri spremljanju maloprodajnih cen, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo.

Primerjalnik cen buri duhove že od same predstavitve, zato je ministrstvo za kmetijstvo pripravilo odzive in pojasnila na najpogostejša vprašanja in očitke. Kot pravijo, je od vzpostavitve primerjalnika ministrstvo prejelo več vprašanj za dodatna pojasnila, prav tako je bilo v medijih zaslediti določene odzive, kjer se med drugim pojavljajo tudi nekatere nejasnosti ali nepravilno razumevanje.

Med drugim so pojasnili tudi to, kako se izvaja popis, da so izdelki primerljivi. Kot so pojasnili, se popisi izvajajo na terenu, za vsak izdelek pa se spremlja izpostavljenost, blagovna znamka, poreklo, shema kakovosti in hranilna vrednost, saj potrošnikom zagotavljajo ustrezno primerjavo med izdelki, ki pa ne temelji le na ceni. Pri sami metodologiji so določili opredelitev posamezne skupine živil, ki se spremlja za določeno skupino živil. S tem so, kot zatrjujejo, opredelili proizvode, ki se bodo med seboj primerjali. Znotraj teh opredelitev popisovalci popisujejo proizvode, ki so na dan popisa pri trgovcu na voljo. Vsak potrošnik pa lahko sam primerja proizvode med seboj, kot že sedaj lahko primerja cene in proizvode med katalogi. Pri obračunavanju košarice pa se pri vsakem trgovcu upošteva najcenejši proizvod in se sestavi košarica najcenejših proizvodov. Ta analiza tako omogoča potrošniku vpogled v cenovna gibanja najcenejših košaric, so pojasnili.

"Namen projekta ni vpogled v marže oz. razrez cene vzdolž verige preskrbe s hrano ter njihova objava," so izpostavili in dodali, da bi ukrep spremljanja cen hrane po verigi od kmeta do trgovca po Zakonu o kontroli cen uporabili le, če se primerjalnik cen ne bi pokazal kot dovolj učinkovit. V zvezi z neupoštevanjem programov zvestobe so navedli, da je namen spremljati rast rednih cen, "ki so edini pravi pokazatelj stanja na trgu, in vsem potrošnikom omogočiti tudi informacijo o akcijah, ki so vsem na voljo".

Na očitek, da določena živila v primerjavi niso bila upoštevana, so odgovorili, da se je upoštevalo zgolj jasno opredeljene opise za vsako posamezno skupino živil. Tako se pri jabolkih denimo popisujejo zgolj nepakirana jabolka prvega razreda, kar pomeni, da se ne popisujejo pakirana jabolka drugega razreda, so navedli. Če popisanega izdelka v neki trgovini ni, se skuša poiskati najboljši približek izdelku, ki se ga išče, "kar bi storil tudi potrošnik, ki išče ta izdelek". "Če gre za približek, je to označeno kot alternativa," so še opozorili.

Med drugim so zagotovili še, da je bil popis izveden v primerljivo velikih trgovinah. "Lokacije, na katerih se popisuje, niso javno znane z namenom, da tako omejimo morebitno prilagajanje cen," so razložili.