Kako poskrbeti, da nas na novega leta dan ne pokoplje alkoholna utrujenost?

A kaj pravzaprav povzroči slabo počutje dan, potem ko si damo duška? Gre za kombinacijo dehidracije, neravnovesja elektrolitov, razširitve krvnih žil, nizkega krvnega sladkorja, pa tudi premalo spanca in pestrega dogajanja v našem prebavnem traktu. Razlog tiči tudi v nakopičenem acetaldehidu in snovi, ki daje pijači barvo, vonj in okus.

Slovenija se po obsegu posledic čezmernega pitja nahaja v svetovnem vrhu. Skoraj polovica odraslih Slovencev pije čezmerno. V povprečju naj bi vsak prebivalec Slovenije, starejši od 15 let, v 2016 spil 87 litrov piva, 48 litrov vina in 2 litra žgane pijače.

Seveda resnost mačka ni odvisna le od tega, koliko spijemo, temveč tudi od tega, kako se na to odzove telo posameznika. Pri nekaterih ljudeh je lahko že ena pijača dovolj, da naslednji dan čutijo posledice, splošno znano dejstvo pa je, da se maček poslabša z leti. Obstajajo tudi študije, v katerih trdijo, da je za ženske huje kot za moške, na to, kako hudo je naslednji dan, pa vpliva tudi kajenje, uporaba drog in to, kako pozno gremo v posteljo.

Najbolje je, da dan začnemo z zajtrkom, seveda, če nam le ni preveč slabo. Čeprav naše telo morda hrepeni po mastni hrani, to ni najboljša izbira. Ker alkohol zakisa naš organizem, nam lahko naslednji dan pomagajo probiotiki, ki se skrivajo v mlečnih izdelkih. Dobra izbira so tudi jajca, ki vsebujejo preproste beljakovine, nežne do našega občutljivega želodca, pa banane in avokadi, ki so odličen vir kalija.

Ključna pa je predvsem hidracija – alkohol je namreč diuretik, kar pomeni, da poveča izločanje urina. Zelo pomembno je, da pijemo vodo že med uživanjem alkohola, naslednji dan pa lahko posežemo tudi po športnih napitkih, ki so bogati z elektroliti. Bolj naravna in zdrava alternativa je kokosova voda. Pomagajo nam lahko sadni napitki, saj vsebujejo fruktozo, ta pa hitreje razgradi alkohol. Če pa smo odvisni od kave, se ji je vseeno bolje izogniti, saj prav tako deluje kot diuretik in lahko še poslabša naše počutje. Nekateri radi po prekrokani noči posežejo po kokakoli, a pozor, to ni zdravniški nasvet.