Hvaležnost. Prav obdobje praznikov je čas, ko ne smemo pozabiti na vse dobre ljudi in stvari, ki nas obkrožajo. Veseli december namreč ni samoumevno vesel. Mnogi so v času, ko se drugi družijo in obdarujejo, v stiski, ker so osamljeni, imajo finančne težave ali po drugi strani ne znajo biti zmerni, se prenajedajo in se nato slabo počutijo. Poglejmo, kako poskrbeti za dobro psihično in fizično zdravje med prazniki?