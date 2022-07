Kako poskrbeti za varnost mobilnih telefonov na dopustu?

Podobno kot pred odhodom na dopust pomislimo, da se lahko poškodujemo ali zbolimo in zato poskrbimo za turistično zavarovanje, imejmo v mislih, da se lahko kaj pripeti tudi našemu mobilnemu telefonu. Če nas bo doletela ta nesreča, nam bodo življenje pomembno olajšali koraki, opisani v nadaljevanju. Moramo pa jih narediti, še preden odidemo na dopust, so priporočili predstavniki programa Varni na internetu, ki ga izvaja Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT.

Naši pametni telefoni so postali računalniki v malem in na njih že dolgo ne hranimo več zgolj telefonskih številk, ampak številne fotografije in video posnetke.

– Backup kode

Če imate za dostop do uporabniških računov (npr. Gmail, družbena omrežja ... ) omogočeno dvofaktorsko avtentikacijo, potem veste, da drugi faktor običajno prejmete po telefonu. Ali je to sms sporočilo ali generator kod, v vsakem primeru boste brez telefona težko dostopali do svojih računov. Pred odhodom na dopust si zato zapišite backup kode za dostop do vaših računov, ki jih navadno najdete pod razdelkom 'dvofaktorska avtentikacija' med nastavitvami za varnost.

– Kontakti banke in izdajatelja plačilne kartice

Velika večina ima na telefonu naloženo spletno banko in morda še bančno aplikacijo, ki omogoča plačila s telefonom. V primeru kraje ali izgube telefona bi lahko neznanec dobil dostop do vašega bančnega računa in vam povzročil finančno škodo. Pred odhodom si zato zapišite kontakt banke in tudi izdajatelja plačilne kartice, da jih lahko nemudoma obvestite in onemogočite delovanje aplikacije oziroma prekličete plačilne kartice.

– IMEI številka

Mednarodna identiteta mobilnega terminala (IMEI) je edinstvena identifikacijska ali serijska številka vaše naprave. IMEI nam pride prav predvsem v primeru izgube ali kraje naprave, saj lahko z njo organi pregona hitreje locirajo napravo. Številko IMEI najdete na embalaži, garancijskem listu in med informacijami o telefonu, prav tako pa se bo izpisala na zaslonu, če pokličete *#06#.

– Varnostna kopija

Naši pametni telefoni so postali računalniki v malem in na njih že dolgo ne hranimo več zgolj telefonskih številk, ampak številne fotografije in video posnetke, za katere nam ne bi bilo vseeno, če bi jih izgubili. Da bodo vaše datoteke in kontakti vedno na varnem, tudi v primeru nezgode s telefonom, pred odhodom opravite varnostno kopiranje. Označite datoteke in podatke, ki jih nikakor ne želite izgubiti, in jih kopirajte na zunanji disk ali v oblak.

– Storitev Find my device

Če izgubite telefon oziroma vam ga ukradejo, vam bo pri iskanju njegove lokacije zelo v pomoč storitev 'find my device'. Z njo boste lahko izvedeli za zadnjo (ali trenutno) lokacijo telefona, vendar samo v primeru, da ste imeli lokacijo že predhodno omogočeno.