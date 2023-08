Izgubljene živali: iz naraslih rek potegnili številne hišne ljubljenčke

V Zavetišču Ljubljana so pripravili nekaj napotkov, kako tudi živalim zagotoviti kar največ varnosti. Kot svetujejo, v času izrednih razmer svojih hišnih ljubljenčkov ne spuščajte na prosto. Naj bodo dan ali dva v notranjih prostorih, še posebej ponoči, dokler se razmere ne umirijo. Na hitro in lahko dostopno mesto pripravite osnovne potrebščine svoje živali (posodice, vodo, povodce, odejice, ležišča) in imejte pri roki njihov prenosni boks. V denarnico poleg svojih dokumentov shranite tudi dokumente vaše živali (potni list, fotografija živali). Preverite pri najbližjem veterinarju, ali so kontaktni podatki vaše živali v CRHŽ ( Centralni register hišnih živali) pravilni.

To vam bo prišlo prav, če se bo vaša žival slučajno izgubila. Če bodo podatki pravi, vas bo zavetišče lahko hitro in učinkovito kontaktiralo. Če vam grozi hujša ujma, poskusite svoje živali preseliti k prijateljem ali znancem, kjer razmere niso tako zelo grozeče. Ob morebitni izgubi vaše živali v času izrednih razmer, Zavetišče Ljubljana svetuje, da najprej kontaktirate pristojno zavetišče in se pozanimate, ali je bila vaša žival morda sprejeta v zavetišče, oz. prijavite pogrešano žival.

Kaj pa če najdete žival, ki se je izgubila med izrednimi razmerami?

Najpomembneje je, da jo umaknete na varno. Poskusite jo zadržati, ji omejiti gibanje in jo namestiti v varen, suh prostor. Preglejte morebitne posebnosti in posnemite (dobre) fotografije najdene živali. V najkrajšem možnem času obvestite pristojno zavetišče o najdbi živali, morda jo lastnik že pogreša. Če pa imate možnost, jo odpeljite do najbližjega veterinarja na odčitanje čipa ali v zavetišče, svetujejo.

Kaj pa rejne živali?

Poročali smo o tem, da je žal voda odnesla številne rejne živali. Kaj pa tiste, ki so povodenj preživele? Kot pravi Uprava za varno hrano, je treba živali namestiti v suh prostor, odmaknjen od poplavljenih površin, in jim zagotoviti ustrezno krmo in vodo. V primeru spremembe zdravstvenega stanja živali naj rejci obvestijo svojega veterinarja, v primeru pogina pa pokličejo veterinarsko-higiensko službo.