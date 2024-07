Kako poslujejo stranke? V reviziji za dobrih 253.000 evrov nepravilnosti

V okviru revizij je računsko sodišče preverilo vzorec transakcij, ki jih je posamezna politična stranka izvedla v letu 2022 prek odprtih transakcijskih računov stranke za redno poslovanje in transakcijskih računov za posamezne volitve in referendumske kampanje, ki še niso bile predmet ločene revizije.

Z revizijami je računsko sodišče ugotovilo, da so imele politične stranke v letu 2022 skupaj za nekaj manj kot 6,5 milijona evrov prihodkov in za skoraj 10 milijonov evrov odhodkov, hkrati pa so se štiri stranke v letu 2022 zadolžile za skupaj več kot dva milijona evrov.

Po ugotovitvah iz revizij so štiri stranke prejele nedovoljene denarne ali nedenarne prispevke in jih niso nakazale v humanitarne namene. Ena stranka je prejela članarine od oseb, za katere ni hranila pristopne izjave, tri stranke niso poročale ali pa so v letnem poročilu napačno poročale o prispevkih fizičnih oseb, ki so presegli višino povprečne bruto mesečne plače.

Poleg tega po navedbah računskega sodišča ena stranka nekaterih stroškov volilne kampanje ni poravnala z volilnega računa, ena stranka pa je z volilnega računa poravnala stroške, ki ne sodijo med stroške volilne kampanje. Ena stranka v več primerih ni predložila ustreznih in zadostnih dokazil o opravljeni storitvi, zaradi česar v reviziji nismo mogli preveriti, ali so bile storitve opravljene in ali so stroški nastali v povezavi z volilno oziroma referendumsko kampanjo. Ena stranka pa je v letnem poročilu razkrila napačne podatke o posojilih, so v sporočilu za javnost povzeli ugotovitve šestih revizijskih poročil.

Ugotovljene nepravilnosti so bile primerljive z revizijami, ki jih je računsko sodišče izvedlo v preteklem obdobju. Računsko sodišče je strankam podalo več priporočil, predvsem s področja okrepitve delovanja notranjih kontrol na različnih področjih, eni stranki pa je priporočilo tudi, da izvede revizijo računovodskih izkazov s ciljem potrditi, da le-ti resnično in pošteno prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev.

Po opravljeni reviziji poslovanja v letu 2022 Svobodi in SD pozitivno mnenje, SDS mnenje s pridržkom

Računsko sodišče je objavilo tudi posebna revizijska poročila za SDS, Gibanje Svoboda in SD v letu 2022. Svobodi in SD je po opravljeni reviziji izreklo pozitivno mnenje, SDS pa mnenje s pridržkom, ker stranka posameznih prispevkov, pridobljenih v nasprotju z zakonom, ni nakazala v humanitarne namene in ker ni ustrezno poročala o prispevkih fizičnih oseb.

SDS: 1,8 milijona evrov prihodkov in skoraj tri milijone odhodkov