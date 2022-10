Kako postati kul babi?

Ni mi povsem jasno ali se je začel svet hitreje vrteti ali sem postala resnično počasnejša. Mogoče pa eno z drugim. Predvsem pa mi je vsak dan bolj jasno, da moram za to, da ne ostanem zadaj poskrbeti sama.

Novi svet tehnologije mi je že skoraj zrastel preko glave, ampak se ne dam. S pomočjo vnukov in programa na Simbiozi, kjer se prijazni zaposleni potrudijo, da nam vsak mesec ponudijo kaj novega, bom uspela! In moji vnuki bodo videli, da sem tudi jaz lahko kul. Vedno, ko slišim televizija, me misli popeljejo v prelepo obdobje, ko so bili otroci še majhni in smo sobotna jutra preživeli stisnjeni na našem malem kavču, gledali risanke in uživali v družbi drug drugega. Prepletne male nogice, tisoče vprašanj in nasmehi na obrazu. Čudoviti spomini.

icon-expand Simbioza FOTO: Arhiv ponudnika

Prišel je čas, da si otroci v svoje domove postavijo nov kavč. Z vnuki bodo ustvarjali svoje spomine. Spomine, ki jih vsekakor beleži kakšna pametna naprava, si rečem. Poplava novodobnih naprav me spravi malce v nelagoden položaj. Ne morem slediti vsem novostim. Vsak dan nekaj novega, nekaj pametnega. To nelagodje od neznanju in nov pametni telefon sta me spodbudila, da se naučim kaj novega. Tudi vnukom bom lažje sledila, sem si rekla. Postala bom ena takšna kul babi. Malce težje mi je bilo, ampak sem se podala na lov za novim znanjem. Po pregledu ponudbe in priporočilu bivše sodelavke sem se prijavila na začetni tečaj Pametnega telefona na Simbiozi . Odlična energija, nam prilagojen način podajanja novih znanj in pester nabor delavnic. Vesela sem bila, da sem prišla v Simbiozo, kjer bom lahko osvojila veliko novih znanj, spoznala nove prijatelje in mogoče najdem tudi kakšno družbo za sprehod na Šmarno Goro. Čas učenja se res nikoli ne konča.

icon-expand Simbioza FOTO: Arhiv ponudnika