Polna Obala obiskovalcev, inšpektorji na delu

20 stopinj in začetek počitnic se danes kaže na terasah v Kopru. Inšpektorjev s kamero nismo ujeli, so pa jih nekateri gostinci pričakovali. "Opozorjeni smo bili, da so v okolici, konkretno nas še niso obiskali. Nazadnje so bili tu ob začetku novega študijskega leta," je povedal Blaž Živec iz kavarne Triglav.

Pod drobnogledom je bilo vse, od študentskih napotnic do preverjanja PCT-ja, pri čemur so, kot pravijo, dosledni. Danes celo nekaj ljudi zaradi pretečenih potrdil niso spustili v kavarno. "Bilo je 314 pozitivnih, torej veljavnih, skenov in devet negativnih, torej, ali so to pretečene QR-kode ali kakršna koli druga zloraba," še dodaja Živec.

V tej regiji se zapleta ravno zaradi novih okužb. Zelena krivulja se strmo dviga nad vse ostale regije, sedemdnevno poprečje novih primerov je 124,3.

Tudi v Mariboru naše kamere niso ujele inšpektorjev, a smo jih v teh dveh letih že kar vajeni, priznavajo gostinci, ki pravijo, da je v teh časih gostu bolje ponuditi nasmeh na obrazu in dobro kavo, kot pa preverjati verodostojnost PCT-ja.

Devana Blakaj iz kavarne Nana pravi: "Preverjamo, kolikor je v naši moči. Stranke vprašamo, vse ostalo je stvar dejanskega preverjanja drugih inštitucij."

Medtem pa nekateri, kot da za pogoj PCT še niso nikoli slišali. V lokalu, kamor smo vstopili, nam ga ni bilo treba pokazati.

A stroka opozarja – PCT je pogoj, da je vse odprto. Zato bodo inšpektorji še naprej na delu.