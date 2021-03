Kako potresno varni so slovenski domovi?

Kot je pojasnil Andrej Pogačnik, pooblaščeni inženir gradbeništva in predsednik matične sekcije gradbenih inženirjev na Inženirski zbornici Slovenije, sta pri gradnji stavb z najvišjo ravnjo potresne odpornosti mogoča dva ekstremna pristopa. Pri absolutno odporni gradnji je glavni cilj zagotavljanje velike odpornosti objekta, ki bi lahko prenesel tudi najvišje potresne sile. Primer takšne gradnje, za katero je značilna velika robustnost, nadpovprečno debeli konstrukcijski elementi in le izjemoma manjše odprtine, je Jedrska elektrarna Krško, ki lahko tudi zelo močne potrese preživi brez poškodb. Drugi ekstrem predstavlja potresno izolirana gradnja, katere cilj je zmanjševanje vplivov potresnih premikov temeljnih tal in s tem zmanjševanje nivoja potresnih sil na objekt. V praksi se uporabljajo blažilniki, ki so sposobni delno nevtralizirati sile potresa.