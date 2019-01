Kako pozdraviti alkoholnega mačka?

Praznovanje najdaljše noči v letu in prihod novega leta pospremi tudi kakšen kozarec alkohola preveč.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) imajo kar tri četrtine oseb, ki so se opile, naslednji dan alkoholnega mačka. Pri bolj občutljivih osebah zadostuje že ena enota alkoholne pijače. Oseba, pri kateri se pojavi alkoholni maček, se slabo počuti, obhaja jo slabost, bruha, ima glavobol, omotico, drisko, je utrujena, motita jo zvok in svetloba.

Prav tako ima lahko težave z vidnim zaznavanjem prostora, se morda trese, ima rdeče oči, občuti žejo, navale vročice, bolečine v mišicah, je depresivnega razpoloženja, ima težave s koncentracijo in spominom. Vse to je posledica nabrekanja krvnih žil v možganih, kar zviša pritisk in povzroči glavobol.

K takemu slabšemu počutju pripomoreta tudi dehidracija in pomanjkanje spanja. Tudi sicer samo zaužitje alkohola povzroča razširitev krvnih žil ter padec ravni glukoze v krvi, na kar morajo biti pozorni sladkorni bolniki. V nekaterih primerih zaradi velike količine zaužitega alkohola pride do izgube spomina in se oseba ne spominja, kaj se je zgodilo v času pitja.

Alkohol na ljudi vpliva različno. Najbolj ogroženi so mladi in osebe, ki pijejo velike količine alkohola, hitro in na tešče.

In kaj je najboljše zdravilo?

Najboljše zdravilo za mačka je preventiva, torej pitje v omejenih količinah oziroma najbolje kar vzdržnost. Če pa vendarle pogledamo pregloboko v kozarec, si naslednji dan privoščimo beljakovinsko bogat zajtrk s svežim sadnim sokom, ki vsebuje veliko fruktoze in pomaga pri presnovi alkohola. Pri glavobolu si lahko pomagamo z analgetiki, škodil ne bo niti sprehod na svežem zraku.

Večina simptomov alkoholnega mačka bo izginila, ko se bomo pošteno naspali in bo naše telo presnovilo ves alkohol iz krvi.