Kako pravilno izbrati delovno obutev s kapico?

Pri nakupu in izbiri nove delovne obutve je treba upoštevati več dejavnikov: raven varnosti in zaščite, ki jo zagotavlja, pa tudi njeno udobje, funkcionalnost in estetiko.

Ena petina nesreč na delovnem mestu so poškodbe stopal. Obutev in drugo osebno varovalno opremo mora zagotoviti delodajalec, ki je odgovoren tudi za vzdrževanje vseh dobavljenih izdelkov, vključno z jasnimi navodili za varno uporabo. Delavci morajo po potrebi nositi delovno obutev, inšpektorat za delo pa lahko kaznuje delodajalce, če svojim delavcem ne zagotovijo ustrezne opreme.

V Evropski uniji uredba EU določa, da mora biti vsa osebna zaščitna oprema opremljena z oznako CE. To je zaveza proizvajalca, da izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varstvo okolja v skladu z evropskimi predpisi.

Delovni čevlji z oznako OB so antistatični, odporni na olja in goriva, blažijo tresljaje v petnem predelu, so protizdrsni ter imajo možnost odprte pete. Delovni čevlji z oznako O1 imajo enake lastnosti kot OB in zaprto peto. Delovni čevlji z oznako O2 imajo enake lastnosti kot O1 in minimalno 60 minut ne prepuščajo vode. Delovni čevlji z oznako O4 so plastični ali gumijasti škornji za mokre prostore, da voda ne more vdreti v čevelj in z zaprtim petnim delom.

Delovni čevelji nimajo zaščitne kapice in so opredeljeni s standardom EN ISO 20347, v okviru katerega so označeni z osnovnimi oznakami OB, O1, O2 in O4.

Po obeh standardih so čevlji antistatični, odporni proti oljem in gorivom ter v petah absorbirajo vibracije.

Zaščitni čevlji imajo proti udarcem odporno kapico, ki zanesljivo ščiti vaša stopala pred pritiskom in udarci do 200 joulov energije in imajo evropski standard EN ISO 20345.

Delovni čevlji nimajo zaščitne kapice in imajo standard EN ISO 20347. Primerni so za delo, kjer obstaja majhna možnost poškodb zaradi mehanskih vplivov.

Kakšne so razlike med delovnimi in zaščitnimi čevlji?

Lastnosti zaščitnih čevljev s kapico

Zaščitni čevlji imajo zaščitno kapico in so označeni v skladu z evropskim standardom EN ISO 20345, ki določa ki določa osnovne oznake: S1, S2, S3, S4, S5.

Zaščitni čevlji z oznako S1 imajo zaščitno kapico (SB), podplat odporen na olja in goriva (FO), so antistatični (A) in blažijo napetost v peti čevlja (E). Zaščitni čevlji z oznako S2, imajo enake značilnosti kot S1, vendar dodatno prepuščajo in vpijajo vlago (WRU). Zaščitni čevlji z oznako S3 imajo enake značilnosti, ki veljajo za S2, dodatno imajo neprebojni podplatni vložek, s katerim so zaščitni čevlji odporni na prebod (P). Z oznakama S4 in S4 označujemo zaščitne škornje. Zaščitni škornji z oznako S4 imajo enake lastnosti kot zaščitni čevlji z oznako S2, kar pomeni, da so zaščitni škornji z zaščitno kapico. Zaščitni škornji z oznako S5 pa imajo enake zaščitne lastnosti kot zaščitni čevlji z oznako S3, kar pomeni, da imajo zaščitno kapico in vložek proti predrtju podplata.

Katere vrste zaščitnih kapic se uporabljajo na zaščitnih čevljih?

Zaščitni čevlji so opremljeni z zaščitnimi kapicami iz različnih materialov, ki zagotavljajo odpornost proti udarcem in stiskanju. Tradicionalno so bile to jeklene kapice, zdaj pa je izbira veliko širša.

Aluminijaste kapice so lahka in kakovostna alternativa jeklenim kapicam. V zadnjem času so se na trgu delovne obutve razširili tudi plastični in kompozitni nekovinski materiali.

Kompozit iz dveh ali več materialov je idealen za delavce v okoljih z ekstremnimi temperaturami, tako vročimi kot hladnimi, saj nekovinski materiali ne prevajajo toplote, mraza ali elektrike.