Kako pravilno jemati antibiotike in kaj moramo o njih vedeti?

Ste tudi vi eden tistih, ki mu je od prejšnje bolezni ostalo še nekaj antibiotikov in jih ob prvih simptomih neke bolezni, čeprav ne veste, kaj vam je, ponovno vzamete, ker saj škoditi vam ne more? No, že tu dodajmo, za prehlad ali gripo antibiotiki ne pomagajo! Četudi antibiotike vse prelahko in prevečkrat jemljemo in jih tudi nekateri zdravniki preveč zlahka predpisujejo, bi nas to moralo izjemno skrbeti: ne opozarjajo že vrsto let zaman, da nam grozi antibiotska odpornost. Če ste ob tem le zamahnili z roko: vsako leto samo v Združenih državah Amerike zboli 2,8 milijona ljudi za infekcijami, ki so odporne proti antibiotikom, konča se s 35 tisoč smrtmi. Kaj je torej treba vedeti o antibiotikih in njihovi uporabi?