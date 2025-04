Kako pravilno naložiti prtljago v avto?

Pred daljšim potovanjem je nalaganje prtljage vselej izziv. Običajno so želje pri prevozu prtljage bolj optimistične, kot je realnost. A dodatna obremenitev vozila vpliva na vozne lastnosti, zavorno pot in porabo avtomobila. Zaradi varnosti je največjo dovoljeno obremenitev predvidel tudi proizvajalec. V mnogih primerih pa je treba upoštevati zakonske omejitve za določene kategorije vozil. Agencija za varnost prometa (AVP) je zato pripravila nekaj napotkov in idej, kako se "spakirati", da bo vožnja tudi s polno obremenjenim vozilom varna in brezskrbna.

Najprej naložite največje in najtežje kose

Ko stvari prinesete do vozila, najprej iz prtljažnika vzemite komplet prve pomoči, varnostni trikotnik in odsevni brezrokavnik ter jih pospravite v kabino, da jih imate pri roki. "Potem naložite najprej največje in najtežje kose prtljage na dno prtljažnika, jih potisnite povsem ob hrbet sedežev in jih učvrstite z manjšimi, mehkejšimi kosi. Ko dosežete vrh prtljažnika, ste dosegli vrh varnega nalaganja. Na polički za vzglavniki je lahko prostor le še za rezervne kose oblačil," svetujejo v AVP.

Pazite na največjo dovoljeno obremenitev

Naslednji nasvet, ki bi ga morali upoštevati vsi, je, da se pri nalaganju prtljage ne preseže konstrukcijsko določene nosilnosti vozila oziroma največje dovoljene skupne mase (vozilo plus obremenitev). Če uporabljate strešni prtljažnik (kovček, klasični prtljažnik ali nosila za koli), je treba upoštevati največjo dovoljeno obremenitev strehe. "Ta vrednost je običajno med 50 in 100 kilogrami, vedno pa je treba preveriti vrednost v dokumentih," so zapisali v AVP.

Če vozite bivalno prikolico, morate preveriti dovoljeno statično obremenitev na vlečno napravo oziroma kljuko. Tudi tu so vrednosti podobne.

"Še bolj dramatične so lahko izkušnje pri vožnji in prtljažnih obremenitvah avtodoma. Večina proizvajalcev 'lovi' NDM do 3,5 tone, ker to pomeni, da je avtodom vozen s kategorijo B vozniškega izpita. Sicer masa vozila pripravljenega na vožnjo že vsebuje tudi voznika in 90-odstotno poln rezervoar vozila, jeklenko plina in orodje. Kljub temu pa ste lahko z nekaj neprevidnosti, (nepotrebno) polnim rezervoarjem za vodo in še kakšnim kolesom na nosilcu hitro pretežki. In če vas policija spravi na tehtnico, vam nadaljevanja vožnje (poleg obvezne kazni) ne bodo dovolili," so opozorili v agenciji.

Ob tem so poudarili, da tovrstne omejitve niso zgolj "administrativne ovire", zato da vas lahko oglobijo, pač pa da gre predvsem za varnost voznika in potnikov, pa tudi vseh ostalih udeležencev v prometu. "Preobremenjeno ali nepravilno obremenjeno vozilo je lahko nevarno že za potnike v vozilu, hkrati pa dodatna masa negativno vpliva na vozne lastnosti – podaljša se zavorna pot, vozilo počasneje in včasih nepričakovano reagira v zavojih, izrazitejše je nagibanje karoserije ... Vse to je še posebej opazno (in nevarno) ob nenadnem manevru ogibanja oviri, ki je zaradi preobremenjenosti (ali neugodne razporeditve mase), ne boste mogli obvoziti. Ob tem lahko do mej zmogljivosti spravite tudi pnevmatike, sploh ob prenizkem indeksu nosilnosti (LI) in neprilagojenem pritisku v njih," so opozorili strokovnjaki za varnost v prometu.