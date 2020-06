Kako oživljati majhnega otroka? Ključno je hitro in pravilno ukrepanje

Dojenček ali majhen otrok lahko v trenutku preneha dihati. Takrat je nujno potrebno, da znamo pravilno ukrepati. Majhni otroci imajo večinoma zdravo srce in se ne zgrudijo zaradi bolezni srca in ožilja, zato so postopki oživljanja drugačni. Dobro je tudi vedeti, da pri oživljanju dojenčkov in majhnih otrok ne prihaja do poškodb prsnega koša tako kot pri starejših odraslih, saj imajo otroci veliko bolj prožne kosti.

Danes smo poročali o dojenčku, ki je med vožnjo prenehal dihati, brez učinkovite in hitre pomoči mimovozečih, pa bi se zgodba s sicer dobrih koncem lahko končala tragično.V zloženki, ki jo je pripravil Zavod za varstvo pri delu, so navedeni nasveti o prvi pomoči in postopki oživljanja majhnih otrok. Dojenčki in otroci imajo večinoma zdravo srce in se ne zgrudijo zaradi bolezni srca ali ožilja, zato so postopki oživljanja drugačni. Ob tem se moramo zavedati, da dojenček oziroma majhen otrok ni pomanjšan odrasel. Vzrok za oživljanje so pogosto ravno težave z dihanjem. Glede na postopke otroke delimo v tri skupine: novorjenčke, dojenčke do enega leta starosti in majhne otroke vse do pubertete.

Dojenčka ali malega otroka najprej primemo preko čelnih kosti z eno roko, z drugo pa ga stimuliramo tako, da ga pocukamo in glasno pokličemo. Poskušamo ugotoviti stanje zavesti. Odziven dojenček bo zajokal, otrok spregovoril, neodziven pa bo ostal tiho. V tem trenutku je ključno, da pokličemo na pomoč iz okolice. Nato sledi ocena dihanja. Najprej moramo sprostiti dihalno pot, tako da vzdržujemo glavo dojenčka v nevtralnem položaju, v primeru zvračanja glave bi namreč dosegli ravno nasproten učinek.

Na tujek lahko posumimo takrat, ko otrok začne nenadoma težko dihati, se je igral z majhnimi predmeti in nima bolezni s podobnimi znaki.

Pogledamo v ustno votlino in preverimo, ali so v ustih morebiti tujki. Nikoli ne poskušamo na slepo brskati za tujki, saj bi jih lahko potisnili še globje. Šele nato lahko ocenimo dihanje. Skušamo opazovati premikanje prsnega koša, zaslišati in na svojem licu občutiti izdihan zrak. Preverjamo 10 sekund. Če smo zaznali dihanje, obrnemo osebo na bok, da preprečimo zaporo dihalne poti. Če ne zaznamo dihanja v 10 sekundah, pričnemo z oživljanjem in pokličemo 112. Če smo sami, najprej otroka začnemo oživljati, šele nato pokličemo 112.

Najprej moramo sprostiti dihalno pot, tako da vzdržujemo glavo dojenčka v nevtralnem položaju, v primeru zvračanja glave bi namreč dosegli ravno nasproten učinek.