Kako pravilno ukrepati ob potresu?

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je ob današnjem potresu na Hrvaškem ponovno spomnila na ustrezno ravnanje in ukrepanje ob potresu. Opozarjajo, da Slovenija leži na potresno nevarnem območju – potresa ne moremo preprečiti, lahko pa se naj pripravimo.

Glavno vodilo med potresom je, da ostanemo mirni in ne tečemo iz stavb. "Ne uporabljajte dvigal ali stopnic in ne skačite skozi okna." Ob potresu se oddaljite od oken in drugih steklenih površin, poiščite zaklon na varnem mestu in si zaščitite glavo. Da bi se zaščitili, se moramo oddaljiti tudi od stavb, reklamnih napisov, semaforjev, svetilk javne razsvetljave, daljnovoda in dreves. "Če se na strnjeno pozidanem območju ne morete oddaljiti od stavb, poiščite v vratnih odprtinah zaščito pred padajočimi predmeti in si zavarujte glavo."

icon-expand Glavno vodilo med potresom je, da ostanemo mirni in ne tečemo iz stavb. FOTO: Bobo

Po potresu lahko sledijo tudi močnejši popotresni sunki, ob katerih moramo ravnati enako kot ob potresu. Ko se poleže prvotni šok, po svojih močeh in sposobnostih pomagajte tistim, ki potrebujejo pomoč. Priporočajo tudi, da pregledamo stanje lastne stavbe in poškodbe na njej. "Če opazite, da je konstrukcija poškodovana, ne vstopajte v stavbo. Počakajte na oceno usposobljenih strokovnih ekip." V nasprotnem primeru v stavbo vstopajte res previdno in zaradi črepinj, razbitin in drugega porušenega materiala ter nevarnih predmetov se primerno oblecite in obujte. Po potrebi zaprite tudi ventil plinovodne in vodovodne napeljave ter izklopite elektriko, saj po potresu obstaja velika nevarnost za eksplozijo ali požar, ki ju lahko povzroči že manjša iskra. "Za razsvetljavo uporabite baterijske svetilke ali svetilne palice. Ne prižigajte vžigalic ali sveč in ne uporabljajte odprtega ognja ter ne kadite."

Pred ponovno uporabo poskrbite tudi za strokovni pregled dimnika, kurilnih naprav ter vodovodne, kanalizacijske, plinske in električne napeljave. Če se vam zgodi, da ostanete ujeti v ruševinah, ostanite kljub vsemu mirni. Usta in nos prekrijte s priročnim zaščitnim sredstvom, kot so robci, krpe in kosi oblačil. V enakomernih presledkih udarjajte s predmetom po kovinski napeljavi ali zidu.