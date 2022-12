Kako praznike preživljajo politiki?

Med prazniki hodniki na Šubičevi ulici, v hramu demokracije, bolj kot ne samevajo. Poslanci so odšli na počitnice, številni med svoje – v domače konce, tja, kjer so bili izvoljeni.

"Glede na to, da sem v bistvu zelo veliko od doma, to pomeni, da me ni veliko na Koroškem, ampak sem pretežni del v Ljubljani, bom tudi letošnje božično-novoletne praznike oz. jih preživljam na Koroškem," nam je povedal vodja poslanske skupine SD Jani Prednik.

Za nekatere so letošnji prazniki še bolj polni ljubezni kot običajno. "Kot se ljudem spreminjajo stvari v zasebnem življenju, so neke prelomnice, tako da sem bil dejansko z neko novo družino in Tatjana je poskrbela za vse!" pravi Aleksander Prosen Kralj, poslanec Gibanja Svobode.

To je tudi čas, ko še posebej do izraza pridejo besede ... v dobrem in slabem.

"Nas zdajle pravzaprav tare ena bolezen, mami so odkrili eno hudo bolezen, tako da je malo manj praznično kot prejšnja leta, ampak bomo tudi te izzive zmogli," je prepričan Andrej Hoivik iz SDS.