Kako premagati inflacijo in povečati svoje prihranke

V Sloveniji je priljubljena naložba v nepremičnine, saj ta predstavlja varno in stabilno razpršitev premoženja, ker predstavlja oprijemljivo, zanesljivo in za razumevanje enostavno naložbo, ki prinaša stabilne donose iz naslova najemniških prihodkov oziroma nižjih stroškov bivanja. Kljub razumljivi logiki, ki stoji za nakupom stanovanja ali hiše, pa takšna naložba vsebuje visok začetni strošek ter praviloma občutne dolgoročne in stalne obveznosti lastnika iz naslova vzdrževanja naložbe.

Vrednost vaših denarnih sredstev je torej zaradi inflacije vsak dan manjša. Ključno vprašanje je torej kako preprečiti neprestano zmanjševanje vašega premoženja zaradi inflacijskih groženj? Z vašim premoženjem je namreč potrebno dosegati vsaj takšne donose, da bi vas ti lahko obvarovali pred prihajajočo rastjo cen. Zlato finančno pravilo pravi: NIKOLI NE NOSI VSEH JAJC V ENI KOŠARI! Toda kje lahko najdemo košare, ki nam bodo ohranile in povečale naše dragoceno premoženje? Kako in kam naj naložim svoje premoženje? Obveznice ? Delnice ? Nepremičnine ? Zlato? Kriptovalute?

Na banki imate shranjenih 10.000 EUR. Po obdobju enega leta je stanje na vašem računu še vedno enako, a kakšna bi bila dejanska vrednost (kupna moč) teh 10.000 EUR? Vrednost lahko inflacija namreč precej zniža. V kolikor se je vaša skupna potrošnja, zaradi višjih cen življenjskih stroškov (med drugim hrane, stanovanja in zdravil) povišala za 5%, je teh 10.000 EUR dejansko vrednih 5% manj oziroma vaših 10.000 EUR danes je enako vredno kot 9.500 EUR pred enim letom.

Inflacija, inflacija, inflacija… V zadnjih nekaj mesecih v našem vsakodnevnem življenju od naših najbližjih, znancev in celo popolnih neznancev pogosto slišimo to besedo. Toda kaj dejansko pomeni inflacija? Zakaj predstavlja eno večjih groženj vašemu premoženju?

V kolikor imate na banki vezana denarna sredstva, ste najverjetneje tako kot vsi mi opazili, da donosi na depozite niso zadovoljivi in vaše premoženje ne varujejo pred izgubo vrednosti. Zakaj je temu tako? Za nastalo situacijo so v veliki meri odgovorni ukrepi svetovnih centralnih bank v letu 2015. Te so namreč s svojimi ukrepi spodbujanja gospodarske aktivnosti, obrestne mere spustili na rekordno nizke ravni, s tem pa so močno spodbudile posojilno aktivnost ter dodatno tiskanje denarja, kar se je v zadnjem času vse bolj pričelo izražati skozi inflacijske pritiske.

Kakšne alternative vam torej ostanejo?

Za razliko od nepremičnin, predstavljajo vrednostni papirji precej bolj fleksibilno naložbo. Z nakupom vrednostnih papirjev kot so na primer delnice, postanete solastnik oziroma delničar družbe ter s tem med drugim pridobite pravico do sodelovanje na skupščinah družbe, kjer lahko glasujete tudi o njenih strateških usmeritvah ter imate pravico do deleža izplačanih dividend.

Prednost vlaganja v vrednostne papirje predstavlja tudi njihova visoka likvidnost (še posebej velja za družbe z visoko tržno kapitalizacijo) za razliko od naložb v relativno nelikvidne nepremičnine, saj lahko vrednostne papirje na trgu kadarkoli hitro in enostavno odprodate, prodaja nepremičnine na drugi strani pa vam vzame veliko vašega časa, energije in denarja.

Za rast vašega premoženja ne potrebujete biti strokovnjak s področja financ. Finančni trgi vam danes omogočajo preko 7.500 različnih ETF skladov, kateri predstavljajo že sestavljen izbor številnih delnic ali drugih vrst vrednostnih papirjev ter predstavljajo hiter in enostaven pristop k razpršenim naložbam. Obstajajo številne vrste ETF skladov, kot so indeksni, sektorski, geografski, industrijski, ipd.. Za razliko od naložbe v posamezno delnico, lahko pridobite z nakupom ETF sklada naložbo v tudi več kot 1.000 delnic naenkrat. ETF skladi predstavljajo odlično izbiro, v kolikor se želite držati reka o jajcih in košari.

Zaradi visoke razpršenosti in nizkih stroškov, Warren Buffet, kateri velja za najbolj prepoznavnega vlagatelja na svetu, priporoča naložbe v ETF sklade. Sam svetuje povprečnemu vlagatelju, naj ta usmeri pretežni del svoje naložbe v Vanguard S&P 500 ETF sklad, katerega vrednost se giblje usklajeno z indeksom S&P 500, ki predstavlja košarico 500 največjih ameriških delniških podjetij. V zadnjih 10 letih je omenjeni ETF sklad rasel po povprečni letni stopni 16,5% (Berger, 2020). Preko ETF skladov lahko tudi razpršeno vlagate v surovine, nafto, zlato in kriptovalute, ter tako uspešno uravnavate tveganja in obenem prilagajate strukturo portfelja vašim naložbenim ciljem.

Če torej želite zaščititi vaše premoženje pred inflacijo, je bolje naložiti vaše premoženje na način široke in močne razpršenosti med različnimi naložbenimi možnostmi kot to omogočajo ETF skladi in vedno v skladu z vašimi zmožnostmi sprejemanja tveganja.

Naj vas pomanjkanje veščin na področju trgovanja z vrednostnimi papirji ne skrbi. ILIRIKA vam je s svojimi izkušenimi in dobro podkovanimi strokovnjaki vedno na voljo. Samo pokličite nas ali pridite na kavo! Z veseljem vam bomo po najboljših močeh pomagali pri ohranjanju vrednosti in plemenitenju vašega premoženja.

Vstop na finančne trge, razpršitev vašega premoženja ter stroškovno učinkovito trgovanje z vrednostnimi papirji vam lahko v nekaj minutah omogočimo pri ILIRIKI. Pri nas lahko odprete trgovalni račun, preko katerega lahko kupujete ter postanete lastniki delnic, ETF skladov ali obveznic, ter s tem sodelujete s preostalim svetom pri plemenitenju vašega premoženja.

Kako začeti?

Dober vlagatelj je informirani vlagatelj. V kolikor do sedaj niste imeli dovolj izkušenj na področju trgovanja na svetovnih finančnih trgih, smo za vas v ta namen pripravili praktičen trgovalni priročnik, skozi katerega nas lahko dodobra spoznate ter izveste ključne stvari za pričetek vaše trgovalne poti. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo vsak delavnik na telefonski številki 01 300 24 61.

Zakaj Ilirika?

ILIRIKA je ena izmed vodilnih borznoposredniških družb v Sloveniji z dolgoletno tradicijo. Zaupa nam že več kot 17.000 strank s skupnim premoženjem v vrednosti 2.5 milijarde evrov.

Pri nas niste le stranka, ampak dolgoročen poslovni partner. Zagotavljamo vam visoko raven kakovosti storitev, dosledno upoštevamo vaše želje in pričakovanja ter stremimo k vašemu dolgoročnemu zadovoljstvu.

Naši strokovnjaki so vam na voljo vsak dan med 8:00 in 22:00 uro.

Upravljanje in nadzor nad vašim premoženjem vam je omogočen preko spletne platforme ILIRIKA Online, lahko pa ga hranite kar v vašem žepu ter dostopate nanj preko naše platforme ILIRIKA Online, dostopne tako na IOS kot v Google Play trgovini.

Omogočamo vam dostop do več kot 50 mednarodnih borz.