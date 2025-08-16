Svetli način
Kako premagati strah pred letenjem?

Ljubljana, 16. 08. 2025 10.38 | Posodobljeno pred 25 minutami

Špela Bezjak Zrim
Strah pred letenjem, imenovan tudi aerofobija, spada med specifične fobije, kar pomeni, da je strah osredotočen na eno določeno stvar oziroma situacijo. Ponekod po svetu letalske družbe organizirajo posebne tečaje za premagovanje strahu. Najbolj prestrašene potnike so piloti v preteklosti celo sprejemali v svoje kabine, se spominja nekdanji pilot Adrie.

Ali ste vedeli, da približno 10 odstotkov prebivalstva trpi, ali pa je doživelo eno od vrst fobije? Med temi vse bolj izstopa strah pred letenjem, strokovno imenovan aerofobija. Nekatere je tako strah, da na polet z letalom niti ne pomislijo. 

Na deset tisoče ur v zraku pa je v svoji karieri preživel upokojeni kapitan in letalski inštruktor Božidar Andrašek, ki ga danes lahko srečamo v pilotski kabini simulatorja airbusa A320. 

"Včasih smo delali tako, da smo, ko je stevardesa prišla in rekla, da imamo enega potnika, ki ga je res strah, ga povabili naprej. Smo se pogovorili z njim in mu malo pokazali, da je strah počasi popustil," se spominja.

Tudi tisti, ki nimajo strahu pred letenjem, pa se pogosto ustrašijo turbulence. "Turbulenca sploh ni nevarna. Nevarna je, če nisi privezan," pa pravi izkušeni pilot. 

