Kako preprečiti, da bi javno zdravstvo ostalo brez vrhunskih zdravnikov?

Zdravniki v javnem zdravstvu namreč ne bodo mogli več delati za zasebnika. In če bodo zdravniki sklenili podjemno pogodbo s svojim delodajalcem, bodo zaradi manj obdavčenega tipa te pogodbe bolj motovirani za dodatno delo, so prepričani na ministrstvu Valentine Prevolnik Rupel .

Predstavitev predloga zakona o zdravstveni dejavnosti je tekla kot po tekočem traku za posamezne strokovne zbornice. "Zagotovo bo sproženo tudi nekaj nelagodja med posameznimi izvajalci zdravstveinh dejavnosti. V to smo prepričani, morda celo neke večje omejitve," je dejala predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman .

Prišli pa smo celo do tega, da onkološki bolniki pišejo odprta pisma: Neznosen hrup. Zadušljiva, smrdljiva klet mariborske onkologije, kjer na obravnavo čakaš vse do večera. Dolge kolone pacientov, ki na kemoterapijo čakajo na hodnikih. Tu so še ropot, tresenje in brnenje gradbene mehanizacije, ki z nadgradnjo oddelka zamujo eno leto.

Kako torej preprečiti, da bi javno zdravstvo ostalo brez vrhunskih zdravnikov? V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili zdravstveno ministrico Valentino Prevolnik Rupel . Slednja poudarja, da v javno zdravstveno mrežo sodijo tako javni zdravstveni zavodi kot koncesionarji. "Želimo ohraniti javno zdravstveno mrežo in zaposlene v javni zdravstveni mreži. To je tudi namen novele zakona o zdravstveni dejavnosti," je bila jasna.

Bo kadre torej prinesla prepoved dela izven javne zdravstvene mreže, na samoplačniškem trgu? "Imamo posamezne stroke, ki so izrazito zasebne in ne bodo nikoli v večji meri v javnem sektorju. Recimo plastična krirugija, da se ne godilo da bomo ostali v državnih institucijah brez vrhunskih kirurgov na tem področju," je dejala predsednica Zdravniške zbornice Bojana Beović .

Medtem predstojnica Oddelka za onkologijo UKC Maribor Maja Ravnikar : "Se kdo vpraša, kaj bo na nacionalnem nivoju z onkološkim zdravljenjem in z bolniki, če bomo zaprli naš oddelek in prelili vse skupaj na onkološki inštitut? Konec koncev smo lahko jutri mi na isti strani. Si to želimo? Jaz si ne."

Meni sicer, da se bo kljub motivaciji zdravstvenega osebja, da ostanejo v javni zdravstveni mreži, nekaj zdravnikov odločilo za odhod v samoplačništvo. "Ampak tega žal ne moremo preprečiti. To je nekaj, kar se dogaja v celotni Evropi," je dejala.

Vedo sicer, koliko dejavnosti se opravi v javnih zavodih, koliko pri koncesionarjih, koliko samoplačniško. Poudarja pa, da ne morejo napovedati odločitev vseh zdravnikov, ki jih imajo trenutno v javni zdravstveni mreži: "Ne moremo predvideti odločitve vsakega posameznega zdravstvenega delavca."

Prav tako ne ve, kako bi slednje vplivalo na čakalne vrste, saj so tudi te močno odvisne od odločitev zdravstvenih delavcev. Dodaja pa, da je sicer njihova prva skrb, da prebivalcem zagotovijo neprekinjeno zdravstveno oskrbo 24 ur na dan.

Odšli so radiologi, pediatri, kako bodo pogasili te požare? "Na ministrstvu ne pripravljamo zgolj te novele zakona. Pripravljamo tudi številne druge ukrepe. Prisotpili so tudi k pregledu cen, pristopili smo k pregledu kategorizacije bolnišnic za plačevanje neprekinjenega zdravstvenega varstva ... Vsi ti ukrepi, ki bodo v zakonu o ztdravstveni dejavnosti ali pa v uredbi, gredo z roko v roki, k temu, da bomo lahko zagotovili dostop do boljših storitev za vse nas," je dejala ministrica, ni pa podala konkretnega odgovora.

Glede skoraj 500 pripomb, ki so jih prejeli na zakon o psihoterapevtski dejavnosti, pa je dejala, da vseh sicer še niso uspeli pregledati in zagotovila, da bodo skušali to storiti čim prej ter ugotovili, kateri so konstruktivni in kateri ne. Dodaja pa, da je sicer vesela, da se toliko ljudi zanima za to področje in je v razpravi podalo svoje mnenje.