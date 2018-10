Kako preprečiti katastrofalne posledice pitja alkohola?

Na leto povprečno zaradi razlogov, povezanih izključno z alkoholom, umre 880 Slovencev. To je ogledalo slovenske kulture in tolerance alkohola, kjer prehitevamo druge države Evropske unije, tudi Norveško in Švico, regijo z največjimi porabniki alkohola na svetu. Bo stroki uspelo ustaviti katastrofalne posledice pitja alkohola, kar nas stane četrt milijarde evrov letno?

