Človeški možgani so eden najbolj zapletenih organov v telesu, vsebujejo več kot 100 milijard nevronov, in čeprav tehtajo le slab kilogram in pol, porabijo približno petino kisika in kalorij, ki jih zaužijemo. Da pa bi preprečili motnje v njihovem delovanju, moramo zdravje možganov vse življenje ohranjati in krepiti. Za to obstajajo preprosti, a znanstveno podprti nasveti.