Kako preprečiti obarvanje zob?

Zelo pomembno je vedeti, da lahko obarvanost zob vodi v določena bolezenskega stanja, kot so vnete dlesni in če ustrezno ne ukrepamo, tudi do parodontalne bolezni. Določene obloge, ki se nabirajo na zobni sklenini, so namreč dober vir hranil za bakterije, ki škodijo našim zobem.

Razlogi za obarvanost zob

Naravna "belina zob" je odvisna od njihove sestave, in sicer od zunanje plasti - sklenine, ki je prosojne bele barve in notranje plasti - dentina, ki je rumene barve in daje zobem odtenek. Vzroke za obarvanje zob delimo na notranje (intrinzične) in zunanje (ekstrinzične). Notranji vzroki so poškodbe zob in jemanje nekaterih zdravil, ki prizadanejo zobni dentin. Ekstrinzično obarvanje zob je posledica izpostavljenosti naše sklenine zunanjim dejavnikom, kot so npr. hrana in pijača ter kajenje. Pogoste so obarvanosti zob zaradi nalaganja zobnega kamna. Površinska obarvanost je deloma odstranljiva s temeljitim ščetkanjem ali s pomočjo zobozdravnika in ustnega higienika.

Hrana, ki obarva zobe