Kako preveriti, če so vaše zdravstvene storitve pravilno obračunane?

Kot je razvidno tudi s spletne strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), do podatkov lahko dostopate z uporabo digitalnega potrdila za fizične osebe, ki ste ga pridobili pri ministrstvu za digitalno preobrazbo (potrdila SIGEN-CA in SIGOV-CA), Novi ljubljanski banki, Pošti Slovenije, Halcomu ali Rekonu. Dostop s službenim digitalnim potrdilom, ki je izdano na fizično osebo in podjetje, ni mogoč.

Do podatkov lahko dostopate tudi prek sistema SI-PASS, kjer se je možno prijaviti z digitalnim potrdilom (osebnim ali službenim) ali z mobilno identiteto smsPASS, s pomočjo katere je možen varen dostop iz mobilnega telefona. Prek sistema SI-PASS je možna prijava tudi z elektronsko osebno izkaznico tako z uporabo čitalnika kartic kot z mobilno aplikacijo eOsebna. Ko vstopite v portal izberete zavihek "Zdravstvene storitve".

Ko odpremo zavihek, se nam prikažejo izdatki, ki so bili plačani za zdravstvene storitve, izvedene v Sloveniji. Del cene zdravstvene storitve krije obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ), del pa prostovoljno zdravstveno zavarovanje (PZZ). Delež OZZ in PZZ je različen pri različnih zdravstvenih storitvah. Izdatki so prikazani po letih od leta 2013 dalje in se mesečno posodabljajo (vsak mesec). Že objavljeni podatki za tekoče leto se lahko spremenijo zaradi ugotovitev nadzora in na tej podlagi prejetih popravkov obračuna storitev.Vrednosti za nekatere zdravstvene storitve na primarni ravni (pri splošnem/družinskem zdravniku, otroškem oz. šolskem zdravniku, zobozdravniku, ginekologu) ne vključujejo celotne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jo ambulante teh zdravnikov prejmejo za opravljeno delo. ZZZS plača dodaten znesek glede na število in starost za njih opredeljenih oseb, ne glede na število opravljenih storitev (t.i. glavarina).

V primeru, da ste med prikazanimi podatki naleteli na napako, kliknite na "Napačni podatki?". Preprečimo nepotrebno zapravljanje, goljufije in korupcijo v zdravstvu Če ste odkrili, da podatki o vaši storitvi, ki so objavljeni na spletnem portalu, ne držijo ali so pomanjkljivi, sumite pa, da ne gre za administrativno napako, temveč namerno nepravilnost (nepotrebno zapravljanje, goljufijo ali korupcijo), jo prijavite. Zagotavljamo skrbno varovanje podatkov o prijavitelju, možne so tudi anonimne prijave. Vsako e-prijavo bomo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije proučili in ustrezno ukrepali. Več o tem.

Za prijavo enostavno sledite navodilom in pošljite elektronsko sporočilo ustrezni ustanovi.