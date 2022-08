Kako preživeti konec tedna v Novem Sadu – vodič po letošnji evropski prestolnici kulture

Eno najbolj priljubljenih mest v regiji, Novi Sad, ki je znano po Petrovaradinski trdnjavi, Đorđeju Balaševiću, festivalu EXIT, festivalu Sterijno pozorje, strpnosti, multikulturnosti in tihem dostojanstvu svojih prebivalcev, je v prvi polovici tega leta obiskalo največ turistov v zadnjih dvajsetih letih! To pa zato, ker so srbske Atene, kakor mesto tudi imenujejo, letos evropska prestolnica kulture in se bo v mestu do konca leta v osmih programskih sklopih odvilo več kot 1500 kulturnih dogodkov, na katerih bo sodelovalo 4000 lokalnih, domačih in tujih umetnikov.

Novi Sad – evropska prestolnica kulture:

Novi Sad je od nekdaj veljal za mesto, ki neguje kulturo in v katerem je ravno slednja način življenja. Od trenutka, ko je mesto dobilo naziv evropska prestolnica kulture, se je veliko spremenilo. Naziv je prinesel novo umetniško energijo in nove zamisli ter izboljšal kulturno dogajanje, to pa je pravzaprav ta kakovost mesta, ki jo mnogi prepoznavajo in zaradi katere z veseljem prihajajo ali se vračajo v Novi Sad. Novi Sad je od Slovenije oddaljen samo pet do šest ur vožnje, in če se odločite tam preživeti podaljšan konec tedna, nikakor ne smete zamuditi naslednjih zanimivosti.

Novosadski muzeji, kulturni dogodki in umetniške instalacije Novi Sad bo do konca leta obiskalo več kot 1700 evropskih in svetovnih umetnikov iz več kot 45 držav. Sodelovali bodo na številnih dogodkih, ki se bodo do konca leta 2022 odvijali v vojvodinski prestolnici, številne razstave in dogodki pa so rezultat sodelovanja med novosadskimi umetniki in različnimi umetniškimi institucijami z evropskega kulturnega področja. Če pridete do konca avgusta v Novi Sad, nikakor ne zamudite galerije na odprtem na Subinovi ploščadi v Limanskem parku, razstave o zgodovini Novega sada Akcenti v Muzeju mesta Novega Sada, arheološke razstave Sen neolitske noči v Muzeju Vojvodine, na kateri se boste z uporabo sodobne tehnologije MetaHuman spoznali z digitalno oživljenim obrazom prazgodovinskega človeka, ali interaktivne razstave o času Čas in vesolje v Studiu M. Vsak konec tedna vam je na voljo obilica kulturnih dogodkov, ki jih lahko pregledate v koledarju na internetni strani akcije Evropska prestolnica kulture.

Sproščanje na Donavi Eden najbolj priljubljenih krajev Novosadčanov je mestna plaža Štrand. Tako kot na Dunaju se tudi prebivalci Novega Sada poleti spustijo k svoji reki, kjer se ob sladoledu, hladnih pijačah in giricah sproščajo po vsakodnevnih naporih. Če boste mesto obiskali poleti, morate zagotovo preživeti tako lagodno popoldne, za pristno lokalno doživetje pa nikakor ne smete zamuditi tamkajšnje odlične hitre prehrane. Ko ste že tam, pojdite še do Kreativnega distrikta , novega centra sodobne ustvarjalnosti, obnovljene stare mestne industrijske cone, v katerem se med letom v okviru naziva evropske kulturne prestolnice odvijajo številni kulturni dogodki, razstave in umetniške intervencije. Če želite odkriti najbolj skrite kotičke ob Donavi, si oglejte vodič s predlogi najboljših rečnih plaž. Novi Sad na Donavi:

Fruškogorski hedonizem ob vinu in v prelepi naravi Novi Sad ne bi bil to, kaj je, brez svoje planine, čudovite Fruške gore, ki je od mestnega središča oddaljena samo deset minut vožnje z avtomobilom ali pol ure s kolesom. Fruška gora je najstarejši nacionalni park v Srbiji, odprt leta 1960, znana po svojih prelepih listopadnih gozdovih, raznovrstnih sprehajalnih poteh, vinogradih in vinskih kleteh , bogati kulturno-zgodovinski dediščini, med katero spada tudi 17 pravoslavnih samostanov . Prav zaradi tega je ta panonska lepotica dobila vzdevek srbska Sveta gora. Rimljani so ji rekli Alma Mons, kar pomeni plodna gora. Ste ljubitelj sprehajanja, kolesarjenja, teka? Fruška gora je odličen kraj za rekreacijo; prenesite si zemljevid in se odpravite!

Konec poletja s Kaleidoskopom kulture Kaleidoskop kulture je eden največjih in najbogatejših novosadskih kulturnih festivalov, ki zaznamuje konec poletja in ki se bo letos petič zapored odvijal v Novem Sadu med 1. septembrom in 7. oktobrom. Zamisel te manifestacije je, da se Novosadčanom in obiskovalcem mesta v petih tednih predstavi pet različnih umetnosti: arhitektura, uprizoritvena umetnost, literatura, vizualna umetnost in uporabna umetnost. Nikakor ne zamudite otvoritve Kaleidoskopa v novosadskem Kreativnem distriktu od 1. do 4. septembra, niti znanega Korza, koncerta klasične glasbe na enem največjih novosadskih bulvarjev, ki je bil v prejšnjih letih tako uspešen, da je Novemu Sadu prinesel nagrado za najboljšo evropsko trendovsko znamko na področju kulture, ki jih vsako leto podelijo v Dresdnu na Evropskih nagradah za evropske kulturne znamke.

In seveda, ko ste že v Novem Sadu, ne pozabite zaviti na nekaj vojvodinskih poslastic, kot so testenine z makom, snežne kepe, krača, perkelt ali puran z mlinci. Dober tek!

