Kako prihraniti ob nakupu kakovostne kozmetike? Tako!

Ste čakale na pravi trenutek, da investirate v kakovostno nego kože, las in trepalnic? Lux-Factor, ena vodilnih znamk na področju kozmetike v Sloveniji, je ob Veliki noči pripravila ekskluzivno in časovno omejeno ponudbo, ki velja za eno najbolj zaželenih lepotnih akcij letošnjega leta.

OGLAS

icon-expand

Velikonočna Lux-Factor akcija je tukaj in velja samo kratek čas! Zdaj lahko naročite dvojna pakiranja Lux-Factorjevih najbolj prodajanih izdelkov in pri tem prihranite 10 € ali celo več. Zraven tega pa vas čaka še brezplačna dostava, možnost vračila v 30 dneh enostavno plačilo ob prevzemu.

icon-expand

Kaj vključuje akcija?

1. 4D HYALURON - napredna krema proti gubicam

Lux-Factorjeva najbolj priljubljena 4D Hyaluron krema, ki je v rekordnem času navdušila več kot 62.000 Slovenk, vsebuje štiri oblike hialuronske kisline, ki prodrejo v različne plasti kože in jo intenzivno navlažijo, učvrstijo in zapolnijo gubice. Dermatološko testirana in primerna za vse tipe kože.

icon-expand

2. PROCOLLAGEN - prehransko dopolnilo s kolagenom

Kapsulna oblika Procollagena omogoča najbolj učinkovito absorpcijo kombinacije 13 aktivnih sestavin, ki stimulirajo tvorbo lastnega kolagena v telesu. Vsebuje vitamine A, C in E, hialuronsko kislino, MSM (mineral lepote), biotin, cink, koencim Q10 in druge sestavine, ki skrbijo za sijočo kožo, močnejše nohte, bolj prožne sklepe in gostejše lase.

3. EYELASH - serum za rast trepalnic in obrvi

EYELASH serum spodbuja rast trepalnic in obrvi, zahvaljujoč posebni formuli z naravnimi rastlinskimi izvlečki in dodatkom vitamina C. Rezultat so gostejše, močnejše in opazno daljše trepalnice že po 14 dneh redne uporabe. Serum je dermatološko in oftamološko testiran in primeren tudi za občutljive oči.

icon-expand

icon-expand

BONUS: 25 % popust na 4D CAVIAR

Zakaj je zdaj idealen trenutek za nakup?

- Dvojna pakiranja – več izdelka za manj denarja - Do 25 % prihranka. - Brezplačna poštnina. - Brez tveganja – 30-dnevna garancija vračila. In še najpomembneje: gre za preverjene, dermatološko testirane in visoko ocenjene izdelke, ki res delujejo - in to potrjuje že več kot 115.000 uporabnic po Evropi.

Zdaj ali nikoli!