Kako priljubljena vplivnica poskrbi za sijočo kožo?

Številni zunanji dejavniki torej povzročijo, da naša koža z leti ni več tako mehka in sijoča. Postane bolj groba in suha, gubice in nepravilnosti na koži so bolj izrazite. Vse to se pozna na našem videzu, lahko tudi na dojemanju samega sebe. Bolje kot samo prekrivati nepravilnosti na koži je pomembno poskrbeti za svojo kožo prav vsak dan. To v Estetiki SKIN imenujemo holistični ali celostni pristop k zdravju kože, ki vodi do bolj zdrave kože in naravnega videza.

Lepota je občutek ...

Kako vsakodnevno poskrbimo za kožo?

O tem smo povprašali specialistko dermatologije Katjo Gorenšek Ul, dr.med., ki pravi: Za zdravje kože poskrbimo tako, da jo varujemo pred sončnimi žarki, pijemo dovolj vode, uživamo uravnoteženo prehrano z veliko sadja in zelenjave, se dovolj gibamo, opustimo pa kajenje, alkohol ter hrano z veliko sladkorja in maščob. Ob tem vsak dan ustrezno čistimo in izvajamo nego, ki je prilagojena našemu tipu kože.