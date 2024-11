Kako Procollagen združuje lepoto in zdravje v eni kapsuli

Vsestranska podpora lepoti in vitalnosti

Vsakodnevni stres, nezdrava prehrana in proces staranja pustijo svoj pečat na koži, laseh, nohtih in sklepih. S kombinacijo več kot 13 aktivnih sestavin, ki delujejo na kožo, lase, nohte in sklepe, Lux-Factorjev Procollagen zagotavlja celostno rešitev za mladosten videz in dobro počutje.

Vse, kar potrebujete, v eni kapsuli

Procollagen je oblikovan tako, da olajša dnevno nego – z le dvema kapsulama na dan. S skrbno izbranimi hranili, kot so ribji kolagen, hialuronska kislina, MSM in koencim Q10, Procollagen cilja na podporo vitalnosti in naravne lepote.

Izdelek lahko enostavno vključite v svojo dnevno rutino in se izognete neprijetnim okusom, ki jih imajo drugi kolagenski izdelki v prahu ali tekočini.