Kako računalnik spremeniti v Slovenca?

Slovenci smo narod, ki živi na tem območju in želi tudi obstati. Čez nekaj dni bomo praznovali dan reformacije, ki je za nas pomemben predvsem zaradi protestanstkih piscev, ki so napisali prve knjige v slovenščini. Prav zaradi njih je naš narod preživel novi vek. A danes smo na novem razpotju. Slovenščina mora postati tudi jezik sodobne tehnologije, pravijo strokovnjaki. In že potekajo projekti, ki naj bi računalnike naučili našega jezika in kulture.