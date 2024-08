Kako ravnati, če se z avtomobilom znajdete v pregloboki vodi?

Ko je blizu ceste in parkirišča voda, lahko avto zaradi različnih okoliščin konča tudi v njej. Kako se iz takšne situacije rešiti in kaj lahko storimo, so zapisali pri Agenciji za varnost v prometu in poudarili, da gre velikokrat v takšnih primerih lahko tudi le za pozabljivost, malomarnost ali nespretnost voznika. Do podobne situacije lahko pride tudi pri napačno ocenjeni situaciji, takšen primer so poplave.

Pri AVP pravijo, da je možnosti za takšno situacijo malo, a nesreče o katerih vsako leto poročamo so dokaz da možnosti za takšne situacije vseeno obstajajo.

V primeru, da se vam zgodi takšna situacija, pri AVP poudarjajo, da ostanete mirni in prisebni. "Avto se ne bo potopil kot kamen, omogočil vam bo, da ga prisebni zapustite in v večini primerov s kolesi navzdol," so zapisali.

Takoj, ko se znajdete v takšni situaciji najprej odpnite varnostni pas in to zahtevajte tudi od ostalih potnikov. Če se zaponka zatika, uporabite rezalnik za varnostni pas, če ga imate pri roki. Takšen pripomoček je koristen predvsem tudi za situacije, ko se avto prevrne na bok ali streho in na pasu 'obvisite'. V vsakem primeru pa se pred rezanjem pasu oprite na eno roko, da ne bi nekontrolirano padli. Takoj za tem, če le lahko odprite vsa okna in s tem omogočite vodi, da počasi vdre v notranjost. To bo povzročilo izenačen pritisk iz obeh strani in boste lahko odprli vrata. "Če oken ne morete odpreti, jih razbijte," svetujejo pri AVP.