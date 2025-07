Kako ravnati, če vas med vožnjo preseneti toča?

"V tem primeru pravočasno poskrbite tudi za varno parkiranje vozila, če seveda nimate ustrezne garaže ali nadstreška. V večjih mestih nekatera nakupovalna središča ponujajo tudi takšno možnost. Sicer pa obstajajo posebna prekrivala, ki učinkovito pomagajo pri manjših do zmerno velikih zrnih toče," so zapisali.

Kadar vozniki poti ne morejo spremeniti oz. odložiti ali pa je nevihta prehitra, so ključnega pomena pravilno delujoči brisalci s čistimi in dovolj svežimi gumijastimi metlicami, ki lahko odstranijo čim več vode v čim krajšem času z vetrobranskega stekla, poudarjajo na agenciji.

"To lahko preprosto izmerijo s kovancem za dva evra – če ga porinete v profil in ta povsem pokrije srebrn rob, potem ste na varni strani."

Če ste v času nevihte na avtocesti, agencija svetuje, da vozite naprej, a z zmanjšano hitrostjo, vklopljenimi brisalci in klimatsko napravo.

Pri močnejših nalivih, ko je za avtomobilom tudi gost pršec, je dovoljeno vklopiti zadnje meglenke, vendar le, dokler pršec omejuje pogled voznikom za vami.

"Posebej v kolesnicah lahko pričakujete pojav splavanja. Če bo volan med vožnjo naenkrat povsem mehak in neodziven, ostanite mirni, ne spreminjajte smeri in ne zavirajte. Če vozite vozilo z ročnim menjalnikom, pritisnite sklopko, sicer pa popustite plin in pnevmatike bodo same našle oprijem."

Pri dolgotrajnem intenzivnem deževju lahko vozniki pričakujejo, da na določenih odsekih kakšen hudourniški potok prestopi bregove in poplavi. Voznikom svetujejo, da v takšnih primerih poiščejo obvoz.