V preteklosti se je že zgodilo, da so osebe ostale ujete v gorečih avtomobilih, ker do njih ni nihče pravočasno pristopil in uporabil gasilnega aparata. Kako ravnati, ko zagori vozilo, pojasnjuje Boštjan Žagar iz ljubljanske gasilske brigade.

"V kolikor vidimo dim izpod pokrova motorja, je nemudoma potrebno pristopiti h gašenju," pravi Žagar, ki primeren gasilni aparat priporoča vsakemu vozniku, čeprav v zakonodaji ni predpisan. Morajo pa imeti gasilni aparat kot del obvezne opreme vozniki tovornih vozil, kombijev in avtobusov. Žagar zato svetuje, da vsi, ki se znajdejo v tovrstnih težavah, ustavijo enega takšnih vozil ter zaprosijo za pomoč in pristopijo h gašenju. A h gašenju je potrebno pristopiti previdno. Avto zapustimo, potipamo pokrov motorja, da preverimo, ali ni prevroč in bi se opekli. Pripravimo gasilni aparat na prah ter odpremo varovalo in se pripravimo na samo gašenje. Če lahko, pripremo pokrov motorja. S tem se ustvari manjša reža, ki je v večini primerov dovolj velika za krajši, a impulzivni curek. Pokrov nato odpremo le za 10-15 centimetrov, saj v nasprotnem primeru požar dobi več kisika in se burno odzove. "Nikoli pa ne eksplodira kot v filmskih prizorih," dodaja strokovnjak. Če nimamo gasilnega aparata, je bolje, da vozilo pustimo zaprto, saj bomo s tem zmanjšali pretok kisika, še svetuje Žagar.