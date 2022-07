Kako ravnati ob požaru?

Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da vdihavanje visokih koncentracij delcev in drugih onesnaževal lahko povzroča takojšnje draženje dihalnih poti, prizadene pa lahko tudi druge organske sisteme. Telo v takšnih primerih reagira z vnetjem sluznic, kar povzroča solzenje oči in izcedek iz nosu, kašljanje in oteženo dihanje. "Težave bolnikov z obstoječimi akutnimi in kroničnimi boleznimi dihal (kot sta npr. astma ali kronična obstruktivna pljučna bolezen – KOPB) se lahko povečajo. Stanje bolezni se lahko poslabša tudi pri bolnikih z boleznimi srca in ožilja, poveča se tudi možnost za nastanek srčne kapi," izpostavljajo na NIJZ.

Zaradi požara na Krasu so ogrožene štiri vasi, evakuacija ljudi poteka iz vasi Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu in Nova vas, so sporočili z regijskega centra Civilne zaščite za Severno Primorsko.

Še posebej so ogroženi dojenčki in otroci, nosečnice, starejši ljudje, ljudje z boleznimi srca in ožilja, ljudje z boleznimi dihal (astmo, KOPB in bolniki z drugimi kroničnimi pljučnimi boleznimi), sladkorni bolniki. Onesnaženemu zraku se lahko izognete le z umikom v manj onesnaženo okolje. Nekaj časa lahko to zagotavljate z zadrževanjem v zaprtih prostorih, pojasnjujejo na NIJZ.

Splošna priporočila za prebivalce:

– Ves čas upoštevajte priporočila ekip za reševanje oz. Uprave RS za zaščito in reševanje.

– Izogibajte se prizadetih območij.

– Ne zadržujte se v bližini požara. Če ste na zadimljenem območju oziroma v prostoru, kjer je mogoče zaznati vonj po dimu, se od tam čim prej umaknite. Dokler ste na takšnem območju, za zmanjšanje izpostavljenosti zaščitite dihala (npr. z obrazno masko, ki dobro tesni), kožo pa z oblačili.

– Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom. V primeru pekočega občutka na koži odstranite oblačila in se umijte z vodo in milom, če vas peče sluznica, jo izpirajte s čisto tekočo vodo.

– Osebna dekontaminacija: če ste bili izpostavljeni materialom, ki so nastajali pri požaru, odstranite prah in kontaminirano obleko ter jo shranite v plastično vrečko. Izpostavljeno kožo operite z velikimi količinami mila in vode. Obrišite se in ponovno izperite.

– Če je v okolici pogorišča še vedno izrazit vonj, smrad po požaru, se zadržujte zunaj območja ali v zaprtih prostorih. Zaprti prostori so zgolj začasna rešitev, saj se koncentracije onesnaževal v zraku v notranjih prostorih tudi pri zaprtih oknih in vratih počasi izenačijo s koncentracijami zunaj.

– Če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, je najbolje, da se temu področju izognemo, dokler ta območja niso očiščena.

– Izogibajte se dotikanju izpostavljenih površin, tekočin, ki so povezane s požarom, in čim bolj zmanjšajte izpostavljenost izpustom v zrak tako, da se gibljete proti vetru ali stran od ognja oz. pogorišča.

– Delce, ki so lahko dodatno onesnaženi z organskimi in anorganskimi snovmi, lahko tudi zaužijemo. Med drugim se namreč posedajo tudi na sadje in zelenjavo ter na rastline, ki so krma za živali. Z dežjem se spirajo tudi v tla, tako bi se lahko preko podtalnice onesnažila tudi pitna voda. Zato vrtnin in sadja, ki bi glede na doseženo stopnjo rasti oz. zrelosti že bili primerni za uporabo, ne uživajte. Navedena priporočila veljajo tudi za ostale plodove do objave nadaljnjih navodil ter s tem povezanih morebitnih drugačnih napotkov oziroma novih priporočil.

– Uporaba pitne vode: upoštevajte priporočila upravljavca vodovoda oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Za lastnike kapnic velja, da pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode.