Slovenijo si ljudje delimo s tremi vrstami strupenih kač. Nabolj razširjen je modras. "Razširjen je po vsej Sloveniji, razen na skrajnem severovzhodu. V Mariboru ga še najdemo," razlaga Griša Planinc iz herpetološkega društva.

Navadni gad živi večinoma v gorah, redkejši pa je laški gad. "Praviloma zahodno od Soče," dodaja Planinc. Te kače ne veljajo za zelo nevarne: "Ugriznejo samo, če so neposredno ogrožene." Njihov strup razgrajuje tkivo, a ni tako nevaren kot nevrotoksini, ki jih imajo bolj smrtonosne kače. "Smrt zaradi ugriza pri nas še ni bila zabeležena, to pa ne pomeni, da niso možne resne zdravstvene težave," pojasnjuje dr. med. Damjan Grenc iz Centra za toksikologijo in farmakologijo.