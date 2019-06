Kako ravnati s ptičjimi mladiči brez gnezda?

Samica manjših ptic pevk, kot so sinica, vrabec, kos in škorec, znese večje število jajc. Po približno dveh tednih valjenja se izvalijo mladički, ti pa v varnem zavetju gnezda navadno ostanejo še naslednje tri tedne. Vendar v primeru številčnega zaroda mladički včasih iz gnezda poskačejo že kak dan ali dva prej, so sporočili iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.