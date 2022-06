Kako ravnati v času visokih temperatur in katere skupine so najbolj ranljive?

Slovenijo bo dosegel prvi letošnji vročinski val. Temperature se bodo ponekod dvignile tudi do 35 stopinj Celzija. Takšna vročina že v prvem mesecu meteorološkega poletja je sicer pri nas redek pojav. Kako pa moramo ravnati v takšni vročini in katere skupine so najbolj ranljive? Pri preprečevanju težav, ki jih povzroča vročina lahko pomagajo tudi lahki in manjši obroki, tekočina ter pravilna izbira oblačil. Ne pozabimo pa tudi na uporabo zaščitne kreme.

Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Vendar pa lahko z upoštevanjem napotkov za ravnanje v obdobju visokih temperatur škodljive vplive omilimo oz. tudi preprečimo.

Vročina lahko sicer najbolj prizadene predvsem starejše in otroke ter nekatere bolnike. Bolj groženi so bolniki z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost presojanja. Takšni so na primer bolniki s srčno-žilnimi obolenji in obolenji dihal, diabetiki, bolniki z obolenji ledvic, bolniki z duševnimi motnjami, nepokretni. Pa tudi bolniki z drisko, bruhanjem, povišano telesno temperaturo; na uravnavanje toplote vpliva tudi uživanje nekaterih zdravil.

Vročina lahko najbolj prizadene predvsem starejše in otroke ter nekatere bolnike.

Prav tako lahko vročina huje prizadene osebe s socialno-ekonomskimi težavami, kot so ljudje z nizkim socialno-ekonomskim statusom, brezdomci, socialno izolirani ter prebivalci, ki imajo slabši dostop do zdravstvenih ustanov. Pa tudi osebe, ki so dodatno izpostavljene nekaterim dejavnikom iz okolja, na primer onesnaženemu zraku, ali osebe s slabšimi bivalnimi pogoji: bivajo v podstrešnih stanovanjih, v slabše prezračenih ali prenatrpanih prostorih, brez naprav za klimatizacijo. Tu so pa tudi delavci, ki delajo na prostem, in prebivalce mest. "Nekateri ljudje so bolj ogroženi. Bodimo posebej pozorni na vročinske znake pri njih. Prav tako nikoli ne puščamo nikogar v zaprtem, parkiranem avtomobilu," opozarjajo na NIJZ.

Lahki in manjši obroki, tekočina in pravilna izbira oblačil lahko močno pomagajo pri preprečevanju vročinskih težav Kakšne težave pa sploh lahko povzroči vročina? Poleg pregretja telesa so tu še številne druge težave, opozarja NIJZ. Med slednjimi našteje kožne izpuščaje, vročinske krče, vročično izčrpanost, omedlevico oz. kratkotrajno izgubo zavesti ter vročinsko kap. V primeru pregretja bolnika umaknemo v senco ali hladen prostor, v primeru vročinske kapi pa takoj pokličemo zdravniško pomoč. Obolelega medtem ves čas hladimo. Z zdravnikom se posvetujemo tudi, če imamo neobičajne težave, ki ne minejo ali se večajo, dodajajo na NIJZ.

Poskrbimo za zadostno uživanje tekočine.

A vsem tem težavam se lahko izognemo ali pa jih vsaj omilimo. To lahko naredimo že z zmanjšanjem obremenitve telesa s toploto ter z zmanjšanjem izpostavljenosti vročini. NIJZ svetuje, da se ob visokih temperaturah umaknemo v senco ali v hladnejše prostore ter da zmanjšamo nastajanje toplote, predvsem z omejitvijo fizične aktivnosti. Osebam priporočajo, naj slednjo izvajajo v jutranjih ali večernih urah. Vročično izčrpanost pa lahko zmanjšamo tudi z uživanjem prave hrane. Ta naj bo lahka in v manjših obrokih. "Telesu omogočimo tudi odvajanje toplote," dodajajo na inštitutu. To naredimo s pravilno izbiro oblačil in zadostnim uživanjem tekočin.

Ob tem pa ne pozabimo tudi na zaščito pred soncem. Med 10. in 17. uro, ko je sonce najmočnejše, poiščimo senco, svetujejo. Prav tako se zaščitimo s sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili ter s širokospektralno zaščitno kremo (z zaščito pred UVA in UVB žarki). Zaščitni faktor (SZF oz. angleško SPF) naj bo najmanj 30. Tudi Agencija RS za okolje opozarja na visok indeks UV-žarkov, ki bo še posebej visok prav v gorah. Pohodnikom ter tudi športnim navdušencem, ki se bodo zaradi Dirke po Sloveniji povzpeli na Veliko Planino, zato svetujejo uporabo zaščitne kreme. Dodajajo, da bo v soboto in nedeljo vpliv vremena na počutje ugoden.

Nasveti ob vročinskem valu: - zmanjšamo izpostavljenost vročini (umaknimo se v senco ali hladnejše prostore), - zmanjšamo nastajanje toplote (omejimo fizično aktivnost, uživajmo "lahko" hrano in v manjših obrokih), - telesu omogočimo odvajanje toplote (prava izbira oblačil in zadostno uživanje tekočin), - uporaba zaščite pred soncem (primerna zaščitna krema, sončna očala, pokrivalo za glavo).