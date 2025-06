Kako razlikovati med alergijo in intoleranco?

Vas kaj srbi nos? Imate zatečene oči? Kihate? To so vse simptomi alergij, ki v zadnjih mesecih pestijo številne ljudi. Alergene lahko vdihnemo, pogoltnemo ali pa ti prodrejo skozi kožo. In v zadnjem času zdravniki beležijo porast bolnikov, ki iščejo pomoč. A napredovale so tudi tehnike zdravljenja. Ene izmed najpogostejših alergenov najdemo prav v živilih. A hkrati vsaka reakcija še ni nujno alergija.