Sadež in župan Loškega Potoka s humorjem spodbujata k cepljenju

Tudi sam je virus prebolel in se kasneje še cepil, saj meni, da je to prava pot. Zbran denar od prodanih majic pa bo v celoti namenjen tistim, ki ustvarjajo spletno platformo Covid-19 sledilnik. "Na resno temo opozarjam preko štosa. S tem, ko nosite to majico, drugim sporočate, da ste za cepljenje. Se pravi, tudi vi ste lahko cepilski influencerji, ne samo jaz. S tem, ko nabavite to majico, pa še podprete nekaj dobrega," še doda Bračič.

Od dobro premišljene pa k popolnoma nenamerni cepilni akciji, ki jo je zakrivil župan Loškega Potoka Ivan Benčina. "Zelo veliko je nasprotnikov cepljenja in sem si rekel, da če nič ne zaleže, bom pa napisal še nekaj takega, kar bo mogoče vzpodbudilo, streslo. Zapisal pa sem, da naj se ljudje cepijo, ker pokopališča letos še ne bomo širili," je pojasnil Benčina. Po njegovih besedah gre za povsem dobronamerno izjavo, ki je preplavila splet in je med domačini, pa tudi v širši javnosti, vzbudila različne odzive. "Nekateri so bili nekoliko užaljeni, večinoma pa so to sprejeli s smehom," pravi.

In če drži, da je smeh pol zdravja, pravi župan, potem smo nekaj že naredili. Še bolje pa bo, če se bo po mojem pozivu še kdo odločil za cepljenje, dodaja.