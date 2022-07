Kako s pravo fizioterapijo odpravite kronične bolečine v križu za vedno?

Ali ste vedeli, da je sedenje v več kot 90% primerov glavni razlog za bolečine v križu ? Ali ste vedeli, da je sedenje za naše zdravje potencialno bolj nevarno od kajenja ? Ali ste vedeli, da večina fizioterapij kronične bolečine v križu obravnava neuspešno? Preberite si, kako se pravilno lotiti bolečine v križu, da jo odpravite za vedno. Katere vaje so zares prave?

Današnja družba spodbuja telesno nedejavnost in dolgotrajno sedenje, ki je povezano predvsem z delovnimi okolji, ki zahtevajo večurno sedenje, kar povzroča številne kronične bolezni in postopoma opustoši vašo hrbtenico . Dolge čakalne dobe fizioterapije na delovni nalog in neprave oblike vadbe le še povečujejo težave z ledveno hrbtenico. Sedenje je sodobna bolezen, ki se najpogosteje kaže kot nespecifična kronična bolečina v križu. Za dolgoročno uspešno zdravljenje je pomembna prava fizioterapija, ki z aktivnim pristom uporablja pravilne vadbene tehnike. Kronična bolečina v križu je tista, ki je prisotna vsaj 3 mesece. Je vse pogostejši razlog za obisk osebnega zdravnika in globalno vodilno mišično-skeletno obolenje. Pojavnost bolečin v križu bo po predvidevanjih v prihodnosti žal še naraščala. Bolečine v križu so tudi primarni vzrok invalidnosti po vsem svetu.

Kakšna je pravilna fizioterapija za kronične bolečine v križu ? Fizioterapija se v praksi pogoston izvaja le kot pasivno zdravljenje z aparaturami in osnovnimi vajami, kjer nastane glavni problem pri dolgoročni uspešnosti zdravljenja bolečin v križu. Fizioterapija mora obsegati predvsem tehnike napredne vadbe za izboljšanje lokalne mišične vzdržljivosti mišičnih skupin anti-rotatorjev, anti-fleksorjev, anti-ekstenzorjev in anti-laterofleksorjev. Pomembno je, da fizioterapija vključuje tudi tehnike kinezioterapije npr. vadbe za povečevanje mišične moči paravertebralnih mišičnih skupin in senzo-motorično vadbo. Za posameznike s kronično bolečino v križu so potrebna jasna navodila o tem, kako najbolj učinkovito, primerno in predvsem varno izkoristiti pristop, ki temelji na vadbi. Navodila, edukacija in vaje za križ pa morajo biti prilagojeni posamezniku, njegovemu življenjskemu slogu in bolečinskemu stanju.

Individualni protokoli fizioterapije in vadbe, zakaj so ključni? Ključno za uspešno odpravljanje kronične bolečine v križu je individualno prilagajanje protokolov zdravljenja pacientu. V kliniki Medicofit so strokovnjaki s področja fizioterapije in kineziologije za kronične bolečine v križu. Ukvarjajo se predvsem z zagotavljanjem zdravljenja, ki ima protokole prilagojene paicentu, zato so trenutno najuspešnejša klinika za bolečine v križu pri nas. Kakšna vrsta vadbe je najboljša za kronične bolečine v križu ? Specialno vadbo za hrbtenico , ki povečuje mišično moč globokih stabilizatorjev trupa in mišično vzdržljivost paravertebralne muskulature je potrebno izvajati vsaj 2 – 3 x na teden z zmerno do visoko intenzivnostjo.Vključiti je potrebno tudi vaje za izometrično krepitev kolčne muskulature. V kliniki Medicofit imajo na voljo program za managementa kroničnih stanj v katerega pravilno vključijo izbrane vaje za križ, ki telesa ne preobremenijo, ampak omogočajo optimalno stimulacijo za napredek pacienta.

