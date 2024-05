Kako samo v dveh korakih do razkošnih trepalnic in zapeljivih oči?

Kot pri vseh stvareh v življenju, bi tudi v vaši lepotni rutini moralo veljati pravilo – manj je več ! Spadate tudi vi med večino žensk, ki je že preizkusila različne lepotne izdelke? Kozmetične torbice in police v kopalnicah se polnijo, denarnice se praznijo, a učinka dolgih in gostih trepalnic ter sveže in napete kože okoli oči ni od nikoder. Zdaj lahko temu naredite konec! Učinkovita lepotna rutina ni nujno težavna, zahtevna in draga. Niti ne vzame veliko časa.

Pri Derma-Luxe Cosmetics že od samega začetka poslušajo mnenja in potrebe resničnih žensk, zato so naredili raziskavo o tem, kaj ženske najbolj moti na sebi, ko gre za zunanji izgled, in kaj bi najprej na sebi spremenile. Pričakovali so klasične odgovore: manj kilogramov, daljši lasje ali ravni zobje, a so bili odgovori presenetljivi. Največ žensk si je želelo napete , pomlajene kože okoli oči , brez podočnjakov ter dolge in goste naravne trepalnice , saj te resnično spremenijo obraz in odprejo pogled.

V podjetju so takoj zavihali rokave z vizijo, da ustvarijo izdelek, ki bo ženskam nudil prav to: odpravo podočnjakov in drobnih gubic ter odlično nego krhkih in kratkih trepalnic. Predvsem pa so želeli, da bi bil izdelek cenovno dostopen vsem ženskam ter da bi bila njegova uporaba resnično nezahtevna. Tako so v laboratoriju razvili Double Eye Care 2 v 1: pomlajevalni serum za oči ter balzam za nego in rast trepalnic z ricinusovim oljem. Ta izdelek je resnično svetovna inovacija, saj mu na kozmetičnem trgu ni enakega. Posebnega ga dela to, da ima na eni strani tanko krtačko za nanos balzama za nego trepalnic, na drugi strani pa nežen aplikator za nanos anti-age seruma za okoli oči. Gre torej samo za en izdelek, ki vsebuje dve različni formuli za popoln videz oči.

Ocena influencerk? Čista desetka!

Ker so bile prve povratne informacije o tej beauty senzaciji zares odlične, so pri Derma-Luxe Cosmetics izdelek poslali v test tudi številnim domačim lepotnim influencerkam.

"To, kar me je zares navdušilo, je dejstvo, da so v samo dveh korakih moje oči popolnoma negovane. Vsak večer, ko si očistim obraz, z aplikatorjem na eni strani nanesnem pomlajevalni serum na celotno področje okoli oči, s ščetko na drugi strani pa namažem trepalnice z balzamom za nego in rast trepalnic, ki vsebuje ricinusovo olje. Zjutraj, ko se zbudim, je pogled svež, spočit in brez podočnjakov, trepalnice pa negovane in pripravljene na nadaljno ličenje," je povedala influencerka Neja Zupan.