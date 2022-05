Kako se bo Golob lotil draginje: Regulacija cen bo v drugem planu

Kako se zoperstaviti draginji in kako blažiti posledice, če so računi iz tedna v teden višji? To je vprašanje, ki je za novega premierja trenutno morda med najpomembnejšimi. "Direkten pogovor in iskanje rešitev skupaj z največjimi trgovci in največjimi proizvajalci. Tako hrane, še posebej pa energentov. Lahko najdemo način, kako to breme podražitev enakomerno porazdeliti, da ni vse samo na odjemalcih, porabnikih in potrošnikih, ampak da del tega prevzamejo tudi trgovci," odgovarja novoizvoljeni predsednik vlade Robert Golob.

Da usklajevanja za srečanje že tečejo, je potrdila tudi predsednica trgovinske zbornice. V isti sapi je tudi opozorila, da so trgovci v zahtevnem položaju, saj smo iz koronske prešli v energetsko krizo, zdaj pa se soočamo še z učinki vojne v Ukrajini. "Želimo si čimprejšnjega srečanja in čim hitrejše konkretizacije razmišljanj premierja dr. Goloba. Vsekakor pa je vsak poseg na trg in tržno gibanje, na tržno uravnavanje, izjemno kratkoročna in zelo tvegana zadeva," pravi predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah.

Nova oblast z zamislimi iz koalicijske pogodbe Slovenijo vrača v socializem, pa pravijo v opoziciji. V SDS opozarjajo predvsem na napovedi uvedbe novih davkov. Poslanec SDS Dejan Kaloh meni, da postajamo enklava v prispodobi Kube in Venezuele. "Vsi tisti, ki imajo kaj denarja, se že pripravljajo na selitev v tujino," pa dodaja Branko Grims, prav tako iz vrst SDS.

Če želimo socialno državo, potrebujemo dodatne prilive. Kot je zapisano v koalicijski pogodbi, je v igri tudi progresivna obdavčitev premoženja. "Progresivna obdavčitev premoženja pomeni, da bodo obdavčeni na premoženje tisti, ki so v najvišjih premoženjskih, dohodninskih razredih," razlaga Golob. Pri čemer pa gre še vedno le za idejo. Kot zagotavlja premier, ta davek gotovo ne bi presegal enega odstotka premoženja.