Kako se bo nova vlada lotila šolstva?

"Javna ter brezplačna vzgoja in izobraževanje kot temelj solidarne družbe." Prva točka v koalicijski zavezi v poglavju, ki se nanaša na šolstvo. Smernice za delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov v mandatu prihajajoče vlade bodo v tako imenovani novi Beli knjigi. "Bela knjiga je osnovni razvojni dokument šolskega sistema, to ni dokument enega mandata, ampak desetih let," razlaga Igor Papič, najverjetnejši šolski minister, ki do načrtovane razdružitve ministrstev na tisto za osnovno in tisto za višje šolstvo zagotavlja: "Če smo vsi skupaj, je to veliko ministrstvo in se nato izgublja fokus ali na enem ali pa na drugem področju."

Brezplačni vrtec za vse, za šolarje pa brezplačen dostop do učnih gradiv in interesnih dejavnosti, to je le nekaj idej iz koalicijske pogodbe. Da gre iz zavez sklepati, da prihajajoča vlada sliši stroko, pravijo v Združenju ravnateljev, kjer pa vsemu le ne prikimavajo. Ob ideji, kot je tista o brezplačnih obrokih, pravijo, da smo to že videli pred 14 leti, takrat v Janševi vladi. "Izkazalo se je, da je veliko takih, ki te hrane ne želijo in ne potrebujejo. Veliko hrane je tedaj šlo v smeti," zagotavlja Papič.

In tudi razdeljevanje učbenikov bi po njihovem moralo biti skladno z dohodninsko lestvico in ne enako za vse. "Šolstvo je s tem na nekem drugem področju prikrajšano, ker gre tja več denarja, kot je treba, da ga gre," pa pravi predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan. Pozdravljajo pa tako v osnovnih kot v srednjih šolah koalicijsko idejo, da bi pri vpisu v prezasedene srednje šole štel tudi rezultat Nacionalnega preverjanja znanja.

Prihodnji minister ob tem poudarja še, da kar so v koalicijsko pogodbo zapisali, so za zdaj ideje, kako bodo stvari izpeljali, pa bo stvar dogovora s stroko. Pri čemer poudari še partnerski in vključujoč odnos s šolskimi sindikati. Kjer naj bi probleme reševali v dveh fazah – v prvi akutne, v drugi pa v okviru prenove celotnega plačnega sistema.