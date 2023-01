PRENOS V ŽIVO: Reševanje zdravstva: ZZZS podpira estonski model

Generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Tatjana Mlakar se je odzvala na napovedano zdravstveno reformo, s katero se bo koalicija najprej lotila prav ZZZS. Po njenih besedah je to najbolj nadzirana inštitucija v Sloveniji, ki jo vsako leto revidira Računsko sodišče. To jim je v zadnjem poročilu znova dalo zeleno luč, je dejala.

Premier Robert Golob je namreč po včerajšnjem vrhu koalicije dejal, da je stanje v zdravstvu slabše, kot si mislimo, v oddaji 24UR ZVEČER pa je nato pojasnil, da so se njegove besede nanašale na anomalije, ki kažejo, kako nikakor ne nadzorujemo pretoka denarja znotraj sistema. Po njegovih besedah so se namreč od leta 2019 prilivi v zdravstveno blagajno s treh dvignili na štiri milijarde evrov in pol. "Za milijardo in pol več denarja v treh letih, zdravstvo pa razpada. Skratka, ob poplavi denarja imamo razpad sistema," je poudaril.

Mlakarjeva je dodala, da ZZZS porabe sredstev ne more nadzirati, čeprav bi to želel, ob tem pa spomnila na razvpiti primer žilnih opornic. "Zavzemamo se za več nadzora na strani drugih deležnikov, kot so bolnišnice, kjer se dejansko dobavlja oprema, kjer se plačujejo zdravstveni delavci ..." Računsko sodišče je pozvala, naj se osredotoči tudi na nadzor nad izvajalci

Po njenih besedah si v ZZZS že deset let prizadevajo za aktivnejšo vlogo zavoda, predvsem za aktivnejšo vlogo zavoda kot naročnika in kupca zdravstvenih storitev, za kar pa je treba najprej spremeniti zakon.

ZZZS ne nasprotuje reformi, je še poudarila Mlakarjeva in dodala, da se zelo strinja z estonskim modelom, s katerim bi dobili dodatna, zgoraj omenjena pooblastila. "ZZZS bi v primeru estonskega modela res postal aktivni kupec, kar pomeni, da bi zakonodaja zavezala izvajalce, da svoje stroške tudi spremljajo po storitvah po pacientu," je prepričana Mlakarjeva.

Le tako bi lahko oblikovali realne modele plačevanja, realne cene, je pojasnila. Trenutno namreč cene oblikujejo na podlagi letnega dogovora. Damjan Kos z ZZZS pa je k temu pristavil, da estonski model pozna razpise, ki pomenijo tekmovanje ponudnikov storitev, medtem ko slovenski temelji na koncesijah.