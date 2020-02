Kako se boriti proti lažem in manipulacijam v medijih in družbenih omrežjih?

Lažne novice, manipulacije in zavajanja na družbenih omrežjih in v medijih. Lažne osebe z lažno identiteto, ki govorijo in pišejo laži, te pa se kot virus širijo v medije in umetno ustvarjajo nov, povsem izmišljen diskurz, ki nekomu koristi. S strani politike in njenih privržencev, teh pogosto s skrito identiteto, pa diskreditacije, poniževanja, celo grožnje. To je realnost, zlasti v politiki.