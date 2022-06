Na Obali se srečujejo z nadležnimi, celo predrznimi galebi, ki se menda hladnokrvno zapodijo v vaš sendvič, še preden zagrizete vanj. In vam ga preprosto odnesejo. Ne gre zgolj za to, da ostanete brez malice, za mnoge je to precej neprijetna, celo strašljiva izkušnja. Je galebov res več, kot jih je bilo? So bolj lačni, kot so bili nekoč? O navadah morskih ptic smo govorili z varstveno ornitologinjo iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic.