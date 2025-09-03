Danes ljudje vsak dan posnamemo na tisoče fotografij in večino hitro pozabimo v telefonih in na računalnikih, pred 100 leti pa je bilo fotografiranje nekaj posebnega, privoščili so si ga lahko le redki, pa še to ob posebnih priložnostih. Kako se je fotografija spreminjala skozi čas? Odgovor na to smo iskali v Fotohiši Pelikan v Celju, kjer še vedno deluje star fotografski atelje. O prihodnosti kamere in vlogi umetne inteligence pa smo se pogovarjali z znanim fotografom Alexom Štokljem, ki je med drugim fotografiral za reviji Playboy in Men's Health.