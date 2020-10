Za šolsko malico sendvič z 'dodatkom': dijak v hrani našel vijak

"Zdaj med zaostrenimi razmerami zaradi korone gresta vsak dan po dva dijaka iz razreda v kuhinjo iskati malico za sošolce. Vijak so opazili že kmalu ko so jo pričeli razdeljevati," pove in dodaja, da se je to pripetilo v 2. letniku. "Sendvič sem ravno hotel odpreti, ko sem videl vijak. Nesel sem ga nazaj in ga pokazal kuharici," pa pravi 'najditelj' Luka Watzak. "Sendvič so mi zamenjali, v opravičilo sem dobil še en sok," dodaja.

Da je dijak v sendviču za malico res 'prejel' vijak, potrdi tudi ravnateljica SŠGT Ljubljana Marjeta Smole. "Res je - dijak ga je našel v DonDonovem sendviču. Vijak je najverjetneje odpadel med procesom strojnega pakiranja sendvičev. Dijaku smo sendvič zamenjali, o tem pa obvestili podjetje, ki nam jih dobavlja. Gre za zunanjega ponudnika - podjetje Sovita, s katerim sicer korektno sodelujemo," pojasnjuje Smoletova. Dodaja sicer, da bi si želela, da bi takšne stvari v prihodnje reševali sami, znotraj šole, brez deljenja na družbenih omrežjih. "Je pa treba raziskati, kako je do tega sploh lahko prišlo."

Da so z dogodkom seznanjeni, so za 24ur.com potrdili tudi v družbi Sovita. Pojasnili so, da je dijak sendvič prinesel nazaj na delilno linijo in njihova zaposlena mu je reklamirani izdelek takoj zamenjala z drugim. "Gre za enkratni primer. Sendvič s tujkom, ki ga je prejel naš gost, je bil od našega dobavitelja, kateremu smo takoj posredovali reklamacijo v reševanje in zahtevali izvedbo korektivnih ukrepov," so še sporočili.

Dijaki: Malica je zanič. Ravnateljica: Za osnovnošolce in študente je poskrbljeno, dijaki jo tukaj najslabše odnesejo

Dijaki omenjene ljubljanske srednje šole pa ob tem še opozarjajo, da so z malico precej nezadovoljni. "Suhi sendviči, štručke ... Malica je nasploh zanič," je kritičen Behrić. Z njim se delno strinja tudi Watzak: "Dijaki pravijo, da hrana ni dobra, čeprav meni večino časa kar je."

Hrana, ki jo dijaki prejmejo za 'okrepčilo', je sicer tudi po drugih slovenskih srednjih šolah precej podobna njihovi. "Včeraj dva kosa kruha s pašteto, jutri sezamova pletenica z dvema rezinama mortadele in mali sadni jogurt. In to je edini obrok do 15. ure za med 15 in 19 let stara dekleta in fante," pripoveduje mama dijaka ene od ljubljanskih gimnazij. Njen sin s šolsko prehrano sicer ni nezadovoljen, pravi, da je bolje kot nič, a njej se zdi slaba. "2,42 evra na dan za to, kar sin dobi v šoli za malico, ni malo. Sendviči iz avtomata za dva evra so boljši od njihovih."