Kako se je Pozvek odrezal na treningu juda?

Aleksander Pozvek je bil ta teden kolesar, strelec, pa atlet in vse do danes se je uspel obdržati na nogah. Zdaj pa je dobesedno občutil rek "V življenju ni pomembno, kolikokrat padeš, ampak da se vedno znova pobereš". Preizkusil je šport, v katerem naše tekmovalke z olimpijskih iger redno prinašajo medalje. A da ne bi bilo slučajno kaj spornega, ga je na tatami popeljal sodelavec iz športne redakcije, judoist Žiga Košec. In kako trd je bil pristanek za Aleksandra Pozveka ob koncu športnega tedna?