Kako se je Pozvek odrezal na treningu Pogi Teama?

Naš Aleksander Pozvek je preizkusil prvi olimpijski šport. Pridružil se je treningu Pogi Teama in pod budnim očesom Mihe Koncilje - mimogrede prvega trenerja Tadeja Pogačarja – preizkusil svoje kolesarske vrline. Od vožnje v zavetrju do šprintov in vožnje navkreber. In kakšno vlogo v ekipi si je prislužil? Kapetan? Pomočnik? Podajalec bidona?