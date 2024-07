Kako se je sredi Brdinj znašla jadrnica?

" Ustvarjamo kreacije, katerih vsebine so vezane na dogodke skozi celo leto. Začnemo v februarju, mesecu ljubezni, pozornosti in Prešernovega kulturnega praznika, nadaljujemo z veliko nočjo, sledi majska dekoracija, ki je posvečena Prežihovemu Vorancu in njegovim Solzicam, nadaljujemo s počitniško, ki trenutno stoji, sledita še jesenska in potem božično-novoletna dekoracija. Na tak način promoviramo naš kraj in naselje ter ustvarimo nekaj pozitivnega za ljudi, saj imajo naše kreacije vedno nekakšno sporočilno vrednost," pojasni Janja Čebulj .

Njihove ideje so vedno vezane na dogodke, ki se jim zdijo pomembni, vse skupaj pa potem še kulturno obarvajo. " Ob Prešernovem dnevu smo zapisali njegove pesmi. V maju smo postavili velik šopek solzic, posvečenih Prežihovemu Vorancu, njegovi materi in vsem ženskam. Zapisali smo odlomke iz romanov Nemirni duh, Samorastnikov in Solzic. Vse to v kaligrafski pisavi. Z njo je začela Zlatka, jaz pa sem njena učenka. In potem se ljudje ustavijo, preberejo, razmislijo, se fotografirajo, rečejo besedo ali dve, in so takoj boljše volje ," še pojasni naša sogovornica.

Ideja, ki se je rodila v času koronavirusa, je hitro postala nekaj stalnega in nepogrešljivega. " Ustvarjamo nekje od leta 2020, zadnji dve leti pa smo v ekipi, ki jo koordinira Iris Topler, še Milan Rebernik, Zlatka Schäffer, Miran Schäffer, Veronika Čebulj, Miran Čebulj in jaz. Pred kratkim smo si nadeli ime Ustvarjalci s srcem, ker delamo z veliko dobre volje in na prostovoljni bazi."

Za njihovo delo prejemajo veliko pohval. "Ljudje radi rečejo, da smo jim polepšali dan, te kreacije v njih vzbudijo pozitivna čustva in to je tisto, kar največ šteje. Da so ljudje zadovoljni, da ko se peljejo ali sprehodijo mimo naše stvaritve. Mi smo seveda veseli vsake pohvale, to nas pozitivno navdihuje."

Njihov projekt podpira tudi občina, ki jim v ta namen namenja nekaj finančnih sredstev. "Ostalo so naše prostovoljne ure, ki zajemajo prijetno druženje. Nekaj malega kupimo, drugo pa kar doma poberemo. Trudimo se, da uporabimo čim več naravnega materiala in poskušamo narediti čim bolj estetsko privlačen izdelek z neko sporočilno noto."

Ideja se jim po navadi porodi že precej prej, nato pa dva tedna intenzivno delajo na tem, da dorečejo podrobnosti, izberejo material in jo postavijo. Tako je bilo tudi v primeru jadrnice.

"Hodila sem po Uršlji gori in v gozdu videla odlomljeno smreko in hlod. Pa sem poslikala s telefonom in poslala našim sporočilo: našla sem čolniček, kdaj bo akcija, kdaj ga gremo iskat? Ko so me vprašali, kje je, pa sem rekla: ja sredi Uršlje gore! In vsi smo se smejali. No, v resnici je deblo imela Iris doma na dvorišču, to je bila več kot 100 let stara jablana, ki so jo nameravali odstraniti. Moški so jo požagali, da smo jo lahko uporabili za čoln. Jambor in gusarska lestev sta iz starih fižolovk, blago smo imeli doma, da sem zašila jadro, samo vrv za lestev je bilo treba kupiti. Školjkice smo enkrat nabrali na morju, pesek predstavlja obalo, srček pa ... no, brez srčkov pa ne gre," se smeji Čebuljeva.