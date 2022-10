Kako se lahko izognete prehladu in padcu imunskega sistema?

Prišel je mesec oktober in s tem čas različnih obolenj, prehladov in viroz, za kar je največkrat kriva slaba odpornost in padec imunskega sistema. Kar 83 % Slovencev se vsako jesen srečuje s slabšim počutjem zaradi hitrega menjavanja temperatur in občuti večjo utrujenost ter manj energije v teh mesecih. Se sprašujete zakaj?

Pogosti prehladi, vnetja, okužbe Razlog tiči v mehanizmu celic, organov in tkiv, ki deluje kot obramba pred različnimi bakterijami, toksini, virusi in ostalimi telesu tujimi snovmi. Brez imunskega sistema naše preživetje sploh ne bi bilo mogoče, razlika pa je v tem, ali imamo močen ali slab imunski sistem . Slabši imunski sistem lahko prepoznamo po pogostih prehladih, vnetjih mehurja, glivičnih okužbah in nenehno utrujenostjo. Prav tako so ljudje s slabšim imunskim sistem nagnjeni k pogostejši okužbi s herpesom, imajo težave s prebavo, bolečine v sklepih in mrzle okončine.

icon-expand Procollagen FOTO: Arhiv ponudnika

Pomanjkanje vitaminov? Poleg rednih toplih obrokov, dovolj spanja in preživljanja časa na svežem zraku je izjemno pomembno, da svojemu telesu omogočimo optimalno delovanje imunskega sistema s pravo mero vnešenih vitaminov. Vse najnovejše raziskave so pokazale, da hrana nima niti približno tolikšne vrednosti vseh pomembnih hranil, vitaminov in mineralov kot jih je imela 15 let nazaj, zato je tudi pomanjkanje vseh pomembnih sestavin v našem telesu bistveno višje. Prehranska dopolnila morajo zaradi tega postati del našega življenja, če se želimo v prihodnje izogniti večjemu padcu imunskega sistema in s tem povezanih raznoraznih težav, ki lahko naše počutje občutno poslabšajo .

icon-expand Procollagen FOTO: Arhiv ponudnika

Ali potrebujem različne vrste prehranskih dopolnil? Nikakor ne! Poiščite prehransko dopolnilo, ki bo vsebovalo čisto vse, kar potrebuje vaše telo v eni kapsuli. S tem bo manj stresa s spraševanjem, kateri vitamini vam še manjkajo in tudi manj pozabljanja, ali ste ga vzeli ali ne. Super rešitev, če ste bolj pozabljivi pri jemanju prehranskega dopolnila je tudi, da si vsak dan nastavite budilko, ki bo ob določenem času zazvonila in vas spomnila, da je čas za vnos vitaminov v vaše telo ali pa si preprosto na škatlico napišite datum, kdaj ste vzeli in zraven kljukico ter obvezno ga imejte vedno nekje na vidnem mestu, da vas bo vsak dan spomnil na redno jemanje. Ravno ta vztrajnost in konsistentnost pri uporabi prehranskega dopolnila je ključna, da bo vaš imunski sistem spet okrepljen, počutje pa maksimalno izboljšano.

icon-expand Procollagen FOTO: Arhiv ponudnika

Prehransko dopolnilo s kar 13 sestavinami Po temeljiti raziskavi trga z vsemi prehranskimi dopolnili, ki vsebujejo vsaj 8 različnih sestavin, smo našli enega, ki ustreza vsem strogim kriterijem, saj je klinično testiran in ne vsebuje GSO, laktoze, glutena in soje. Poleg številnih ostalih pozitivnih lastnosti pa vsebuje kar 13 sestavin , ki odlično vplivajo na izboljšano delovanje našega imunskega sistema, izravnavo stresnega hormona, zmanjša utrujenost, dodatni plus pa je tudi to, da odlično vpliva na izgled naše kože, nohtov in las. Katere so tiste sestavine v Procollagenu, ki so prepričale že številne uporabnike? Poleg 4 najpomembnejših vitaminov za naše zdravje in dobro počutje ( vitamin C, vitamin A, vitamin E in vitamin B7 - biotin), vsebuje še MSM (mineral lepote), hialuronsko kislino, ribji kolagen, NDF (naravni dermo filer), selen, cink, koencim Q10, polidatin in ceramide, ki kot del kožne pregrade pomagajo ščititi telo pred suhim zrakom in vplivi okolja.

icon-expand Procollagen FOTO: Arhiv ponudnika